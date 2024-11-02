Kocaelispor, Karagümrük'ü 2-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor, Karagümrük'ü 2-1 yendi

Kocaelispor, Karagümrük\'ü 2-1 yendi

Kocaelispor, 1. Lig 11. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup etti.

02.11.2024 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1'inci Lig'in 11'inci haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

15'inci dakikada Fatih Karagümrük kontratağında Tresor Doh'un pasını karşılayan Camacho sağ kanattan rakip takımın kale içine girerek yerden çektiği şut Kocaelispor savunmasına çarparak kornere çıktı.

25'inci dakikada Kocaelispor'da Mendes'in ortasını karşılayan Barış Alıcı rakip kaleye kafayla vurdu. Emre Bilgin topu çıkararak kornere gönderdi.

26'ncı dakikada rakip ceza sahasında Kocaelisporlu Yusuf Cihat'ın vuruşunu karşılayan Vukovic yerden gelişine şutunu çekti. Kaleci Emre'nin solundan ağlara giden topu Karagümrük oyuncusu Çağtay gol çizgisi üzerinden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

53'üncü dakikada rakip ceza sahasında Muharrem Cihan'ın ortasında Mendes kafası ile topu indirdi, Oğulcan Çağlayan topu gelişine vurarak takımını öne geçirdi: 1-0

57'inci dakikada frikikte topun başına geçen Karagümrük oyuncusu Dovedan'ın çektiği şut rakip kalenin ağlarıyla buluştu: 1-1

90+3'te Kocaelispor'da Beridze'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Markao'nun yerden çektiği şut kaleci Emre'den döndü. Dönen topu karşılayan Caktas'ın arka direğe yaptığı ortayla buluşan Mendes kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşma Kocaelispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mert Bulut

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Vukovic, Muharrem Cinan (Dk. 88 Yunus Emre Gedik), Pedrinho(Dk 87, Tarhan Serbest, Yusuf Cihat Çelik(Dk. 74 Markao), Barış Alıcı(Dk. 66 Beridze), Oğulcan Çağlayan (Dk. 87 Ahmet Sağat), Mendes

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin, Atakan Rıdvan Çankaya(Dk. 74 Berkay Tolga Dabanlı), Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Johnson(Dk. 82 Flavio Paoletti), Tresor Doh, Camacho(Dk. 88 Ahmet Sivri), Gökhan Gürpüz(Dk. 73 Muhammed Mert), Dovedan(Dk. 73 Didier Lamkel Ze), Wesley

GOLLER: Dk. 53 Oğulcan Çağlayan, Dk. 90+3 Mendes (Kocaelispor), Dk. 57 Dovedan Fatih Karagümrük

SARI KARTLAR: Pedrinho, Tarkan Serbest (Kocaelispor), Muhammed Mert, Tresor Doh, Wesley (Fatih Karagümrük)

Kaynak: DHA

Oğulcan Çağlayan, Fatih Karagümrük, Kocaeli, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Karagümrük'ü 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:58 Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı
21:14 İranlı genç kadından “zorunlu örtünme“ kuralına karşı iç çamaşırlı eylem İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
20:37 Mustafa Varank’ın bindiği arazi aracı kaza yaptı Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
09:34 Cemal Enginyurt’tan CHP’li Gamze Taşcıer’e Ahmet Özer tepkisi Cemal Enginyurt'tan CHP'li Gamze Taşcıer'e Ahmet Özer tepkisi
09:23 Akaryakıtta yine fiyatlar değişti Biri arttı diğeri azaldı Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı
09:02 MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 22:23:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Karagümrük'ü 2-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.