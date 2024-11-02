Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mert Bulut
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan (Dk. 89 Yunus Emre Gedik), Vukovic, Appindangoye, Pedrinho (Dk. 87 Caktas), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 74 Marcao), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk. 87 Ahmet Sağat), Mendes, Ahmet Oğuz, Barış Alıcı (Dk. 66 Beridze)
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho (Dk. 88 Ahmet Sivri), Wesley, Dovedan (Dk. 74 Lamkel), Johnson (Dk. 83 Paoletti), Tresor Doh, Göktan Gürpüz (Dk. 74 Muhammed Mert), Çağtay Kurukalıp, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 74 Berkay Tolga Dabanlı)
Gol: Dk. 53 Oğulcan Çağlayan, Dk. 90+3 Mendes (Kocaelispor), Dk. 57 Dovedan (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 55 Pedrinho, Dk. 90+1 Tarkan Serbest, Dk. 90+4 Mendes (Kocelispor), Dk. 76 Muhammed Mert, Dk. 89 Tresor Doh, Dk. 90+1 Wesley (Fatih Karagümrük)
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Karagümrük'ü 2-1 Yendi - Son Dakika
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