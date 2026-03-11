Kocaelispor, Konyaspor Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaelispor, Konyaspor Maçına Hazır

Kocaelispor, Konyaspor Maçına Hazır
11.03.2026 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serdar Dursun, Konyaspor maçı öncesi 3 puan hedeflediklerini ve moralin yüksek olduğunu belirtti.

Kocaelispor'un tecrübeli futbolcusu Serdar Dursun, Konyaspor maçı öncesinde takımın moralinin yüksek olduğunu belirterek, iç sahada taraftarlarının desteğiyle sahaya çıkacaklarını ve hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, cumartesi günü saat 13.30'da Kocaeli Stadyumu'nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Körfez ekibi mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesinde Serdar Dursun basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bu 3 puanla ligde kaldık diyebilirim"

Takımın son haftalardaki performansını değerlendiren Serdar Dursun, "Mutluyuz tabii. Tesise geldik, herkesin keyfi yerinde. Böyle galibiyetler gelince insan ister istemez rahatlıyor. Futbol böyle bir oyun, kazandıkça hem sahada hem günlük hayatta daha rahat oluyorsun. Zor bir maçtı. Ondan önce üç mağlubiyetimiz vardı ve bu bizim için önemli bir virajdı. Eyüpspor bizi yakalamaya çalışıyordu. Bu 3 puanla ligde kaldık diyebilirim, çok önemli bir hedefe ulaştık. İlk geldiğim haftalarda yalnızca 1 puanımız vardı, şimdi 33 puana ulaştık. Bu süreçte önemli çıkışlar yaptık" dedi.

"Böyle mental oyunlar futbolda önemli"

Penaltı pozisyonu ve rakip kaleciyle yaşadığı diyalog hakkında konuşan deneyimli futbolcu, "Rakip kaleciyi izliyorum, o da beni izliyor. Sağıma mı atıyor, soluma mı atıyor diye bakıyor. O anda kaleciyi biraz irite etmeye çalıştım, köşeyi gösterdim. Sanırım aklı biraz karıştı ve topa geç yöneldi. Böyle mental oyunlar futbolda önemli. Tecrübeli oyuncuyuz, rakip kaleci de genç bir kaleci. Biraz mental bir mücadeleydi ve kazanan ben oldum" ifadelerini kullandı.

"Milli takımda pivot eksikliği olduğunu düşünüyorum"

A Milli Takım hakkında da konuşan Serdar Dursun, "Vincenzo Montella daha önce de söyledi; kendi takımında oynayan ve hazır olan oyuncuları seçeceğini ifade etti. Bu sezon 5 gol, 1 asistle oynuyorum. 11 maç ilk 11 başladım ve son haftalarda sürekli ilk 11'de sahadayım. Şu an fitim ve hazırım. Milli takımda pivot eksikliği olduğunu düşünüyorum. Haftaya kadrolar açıklanacak, ben de bunun için çalışıyorum. İnşallah kendimi orada görürüm. İster 1 dakika ister ilk 11 olsun, önemli maçlarda tecrübeli oyunculara ihtiyaç olur. Hayalim yeniden milli takımda olmak ve Türkiye'nin Dünya Kupası'na gitmesine katkı sağlamak" diye konuştu.

"Galatasaray maçını kazanarak çıkış yaptılar"

Konyaspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Serdar Dursun, "Zor bir maç olacak. Konya sezona iyi başlamıştı ancak sonrasında düşüş yaşadılar ve teknik direktör değişiklikleri oldu. Şu an İlhan Hoca orada. Galatasaray maçını kazanarak çıkış yaptılar. Bizim için önemli bir maç olacak. İç sahada taraftarımızın desteğiyle bambaşka bir Kocaelispor oluyor. Daha ofansif oynuyoruz ve daha çok ceza sahasına giriyoruz. Cumartesi günü iyi bir oyunla, topa hakim olarak taraftarımızla birlikte 3 puanı almak istiyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Serdar Dursun, Kocaelispor, Konyaspor, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Konyaspor Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 18:38:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Konyaspor Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.