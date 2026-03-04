Kocaelispor Kupa Maçında Yenildi - Son Dakika
Kocaelispor Kupa Maçında Yenildi

04.03.2026 23:31
Selçuk İnan, Beyoğlu Yeni Çarşı'na 1-0 kaybettikleri maçın ardından kötü oynadıklarını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ne 1-0 yenilen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, karşılaşmada kötü oynadıklarını söyledi.

Selçuk İnan, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı 4 farklı skorla kazanmayı amaçladıklarını aktaran Selçuk İnan, "Bugün 4 farklı skorla kazansaydık gruptan çıkacaktık. Bunu oyuncularla konuştuk. Hafta boyunca da '4-0'ı nasıl yakalarız ?' diye çalıştık. Eksik oyuncularımız var. Sıkıntılı bir hafta geçirdik. Belli başlı oyuncularımızla hücum etmeyi düşündük. Uygulamada sıkıntı çektik. Kötü oynadık ve kaybettik. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ni galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İki forvetle sahaya çıktıklarını aktaran Selçuk İnan, şunları kaydetti:

"Tayfur Bingöl ve Furkan Gedik'i forvet gibi kullanmaya çalıştık. Rakibin 5'li ve ağır olan defansı için çabuk ve aralara koşan oyuncular lazımdı. Elimizde bir oyuncu var o da Serdar Dursun. Yaşlı demek istemiyorum ama yaşı var. Sıkıntıları da var. 3 günde bir onu oynatamam. Önemli maçlarımız var. Bazı oyunculara böyle maçlarda şans vermeliyiz. Serdar'ın yorgunluğu vardı. Onu oynatsak risk alabilirdik. İkinci yarıda oyuncuların hepsi vardı ama mağlup olduk. Kötü bir hücum varyasyonu vardı. Sezon başından beri bunu yaşıyoruz. Maçı kaybettik ve üzgünüz. Sonuçta bu maç bitti ve bundan ders alacağız. Ligin son 10 haftası var. 30 puanla 8. sırdayız. Bunun takdir edilmesi gerekiyor. Oyuncularım çok önemli işler yapıyor. Hep beraber ayağa kalkacağız."

Kocaelisporlu Bruno Petkovic ve Aleksandar Jovanovic'in durumlarına değinen İnan, "Jovanovic bu sezon oynayamaz. Ameliyat olması gerekebilir. Ondan sezon sonuna kadar yararlanamayacağız. Petkovic ise Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında olmayacak. Milli takım arasından sonra aramıza katılabilir. Her oyuncumuzu doğru kullanmalıyız. Geniş bir kadromuz yok. Oyuncularımızla mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri cephesi

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri Teknik Direktörü Efe İnanç ise Türkiye Kupası'nı iyi bir şekilde bitirdiklerini belirtti.

Efe İnanç, organizasyonda son maçlarını oynadıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Sezon başından beri 8. kupa maçımızı oynadık. 4. kez de Süper Lig takımıyla oynadık. Süper Lig oyuncularıyla mücadele etmemiz, top geldiğinde beceri olarak bir şeyler göstermemiz değerliydi. Süper Lig'in değerli takımlarıyla oynadık. İyi şeyler sunmaya çalıştık. Savunma kısmı bizim için biraz ağırdı. Hücum kısmında beceri olarak bir şeyler yapabilirdik. Kocaelispor 10 kişi kalınca hücumda daha etkili olduk. Türkiye Kupası'nı iyi bir şekilde bitirdik. Ligde istediğimiz yerde değiliz. Kocaelispor da çok büyük bir camia. Oyunları da gayet iyi. Selçuk İnan, takıma güzel şeyler katıyor. Bundan sonrası için onlara başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Selçuk İnan, Kocaelispor, Beyoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

