Kocaelispor Lider, hedef Süper Lig - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor Lider, hedef Süper Lig

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, zorlu sürece rağmen ekiplerinin ligin lideri olduğunu açıkladı.

15.10.2024 18:16
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, sezon başında yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen lider olduklarını söyledi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Sağlam, takımının ligin ilk 8 haftasındaki performansını değerlendirdi.

Sağlam, sezona "şampiyonluk" ve "Süper Lig" parolasıyla girdiklerini belirterek, bu doğrultuda kadroyu üst lige taşıyacak, taraftarın 15 yıllık Süper Lig hasretine sona verecek kadro planlaması içine girdiklerini kaydetti.

Transfer sezonunu iyi geçirdiklerini ve güçlü bir kadro oluşturduklarını, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını anlatan Sağlam, "Pendikspor maçında başlayan, sonrasında Amed'le devam eden, Manisa'yla üstüne koyan, Çorum'da bir kere daha bariz şekilde hakem hatasıyla karşılaştık. Bu kadar net sonucu etkileyen hakem hatalarının yaşandığı bir süreci başka hiçbir takım yaşamamıştır. Baktığınızda sezon başından sonuna birçok takım belki de 4 kırmızı kart yemeyecek. Biz bu 4 kırmızı kartı iki maçta yedik. " diye konuştu.

Sağlam, sakatlığı nedeniyle Marcao'dan henüz istenen verimi alamadıklarını dile getirerek, "Baktığımız zaman bu kadar bariz hakem hataları yaşadığımız, sakatlık ve kırmızı kartların vermiş olduğu eksikliklerle yola devam etmemiz, ayrıca Marcao'dan eksik bir şekilde gelinen bu noktada takımın 16 puanla ligin lideri olmamız bence güzel bir tablodur. İyi bir başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu bir yarışın içerisinde olduklarına işaret eden Sağlam, "Bugün belki biz lideriz ama işte 11. ve 12. takım bile Süper Lig hedefi içerisinde. Süper Lig hayalini kuruyordur. Daha sezonun başındayız, rakiplerimiz gerçekten zorlu. Bunun yanında işte mücadele ettiğimiz, karşılaştığımız zorlukları da göz önünde bulundurduğumuz zaman zorlu bir ortamda bizim bundan sonraki süreci hep birlikte daha güçlü bir şekilde birbirimize sarılarak geçirmeliyiz." dedi.

Sağlam, kulüp içerisinde oluşturdukları birlik ve beraberliği kentin geneline yayarak daha fazla mücadele edeceklerini bu yolda taraftardan destek beklediklerini ifade etti.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlara da değinen Sağlam, "Bu oyuncuların hepsi bizim tercihimiz. İnişleri çıkışları olacak, kötü günleri olacak, zaman zaman performans düşüklükleri olacak ama şunu unutmasınlar hepsi bu şanlı armayla bezenmiş Kocaelispor formasını giyiyor ve Kocaelispor camiasını temsil ediyor. Hepsi bizim için önemli, hepsi bizim için bir değer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ertuğrul Sağlam, Trendyol, kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Lider, hedef Süper Lig - Son Dakika

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