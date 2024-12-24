Kocaelispor Liderliğe Döndü - Son Dakika
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Kocaelispor Liderliğe Döndü

Kocaelispor Liderliğe Döndü

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını lider tamamladı, Ertuğrul Sağlam görevden ayrıldı.

24.12.2024 13:12
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Trendyol 1. Lig'de çıktığı 17 maçta 11 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kocaelispor, ligin ilk yarısını zirvede tamamlamayı başardı.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunun ilk yarısını lider tamamladı. Ligde oynadığı 17 müsabakada 27 gol kaydeden Kocaelispor'da en golcüler listesinde Oğulcan ve Mendes attıkları 7'şer golle en çok skor üreten isimler oldu. Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen golcü futbolcu Markao ise gerek yaşadığı bel sakatlığı, gerekse formsuzluğu ile sezonun ilk yarısında bekleneni veremedi. Oynadığı 11 maçta yalnızca 2 gol atabilen Markao, Boluspor maçında son dakikada attığı golle ikinci yarı için takımına umut verdi. Öte yandan yıldız futbolcu bu sezon takımı adına en çok asist yapan futbolcu oldu. Kocaelispor'da sezonun ilk devresindeki en istikrarlı futbolcular Ryan Mendes ve Pedrinho oldu. Barış Alıcı da tüm maçlarda süre alırken, kaleci Gökhan Değirmenci 16 müsabakada forma giydi.

Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı

Sezona Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde hızlı başlangıç yapan Kocaelispor, ilk yarının büyük bir bölümünde liderlik koltuğunu bırakmadı. Ligin 16. haftasında sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayan Kocaelispor, sahadan iki farklı mağlup ayrıldı. Maç sonunda averajla ikinci sıraya gerileyen Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti. Sezon başından beri yaşanan puan kayıplarında taraftarlar tarafından hedef gösterilen Ertuğrul Sağlam, gördüğü tepkiler ve taraftarlarla birlik olamamaları konusunu gerekçe göstererek takımdan ayrıldı. Ligin ilk yarısının son maçında Boluspor'a konuk olan Kocaelispor'da takımın başında altyapı koordinatörü Aydın Günaydın yer aldı. Son dakikada bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrılan Kocaelispor, uzun süredir oturduğu liderlik koltuğuna tekrardan kavuşarak, sezonun ikinci yarısı için büyük bir avantaj elde etmiş oldu. Maçın ardından Kocaelispor'da gözler teknik direktörlük görevine çevrildi. Geçtiğimiz yıl Bodrumspor'u süper lige taşıyan deneyimli çalıştırıcı İsmet Taşdemir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Kocaelispor, sezonun ikinci yarısında Taşdemir önderliğinde 15 yıldır hasretini kurduğu süper lige geri dönmek istiyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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