Kocaelispor, Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Tunalı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Açıklamada, "Kutsal formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mesut Can Tunalı'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Mesut" ifadelerine yer verildi.

Mesut Can Tunalı, geride kalan 2025-2026 sezonunda Serikspor forması giymişti. - KOCAELİ