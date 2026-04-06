Kocaelispor - RAMS Başakşehir: 0-0
Kocaelispor - RAMS Başakşehir: 0-0

06.04.2026 22:15
Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ve RAMS Başakşehir maçı golsüz berabere sona erdi.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Ali Yılmaz, Murat Tuğberk Curbay, Murathan Çomoğlu

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Can Keleş), Dijksteel, Smolcic, Muharrem Cinan (Dk. 68 Rivas), Sissoho (Dk. 83 Linetty), Keita (Dk. 83 Samet Yalçın), Show, Agyei, Tayfur Bingöl (Dk. 68 Churlinov), Serdar Dursun

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov (Dk. 83 da Costa), Harit (Dk. 73 Brnic), Selke (Dk. 60 Bertuğ Yıldırım)

Sarı kart: Dk. 22 Umut Güneş (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kocaelispor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maç 0-0 berabere bitti.

55. dakikada Ömer Ali Şahiner'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Shomurodov'un ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.

59. dakikada Shomurodov'un pasıyla topla buluşan Selke'nin ceza sahasından dönerek yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

65. dakikada Kemen'in sağdan ortasında savunmadan seken topa gelişene vuran Operi'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

71. dakikada Kemen'in arka direğe yaptığı ortada Shomurodov'un gelişene vurduğu topu, kaleci Serhat Öztaşdelen çizgiden çıkardı.

81. dakikada Agyei'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Churlinov'un zayıf şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

90+5. dakikada Can Keleş'in pasıyla topla buluşan Rivas'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.

Karşılaşma golsüz berabere bitti.

Kaynak: AA

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Kanlı pusu Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu Kanlı pusu! Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

21:28
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
21:16
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
21:05
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
20:24
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık
Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
20:22
Savaştan kaçmıyorlar Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
19:44
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
