Kocaelispor Sakarya Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor Sakarya Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Sakaryaspor maçı için hazırlanırken futbolcuların motivasyonu yüksek.

06.11.2024 00:31
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- Kocaelispor'da futbolcuların rotası Sakarya'ya döndü

Barış Alıcı: "Asıl kutlamayı sezon sonu yapacağız"

Cihat Çelik: "Sakarya maçı şampiyonluk kadar önemli"

KOCAELİ - Kocaelispor'da gözler Sakaryaspor maçına çevrildi. Futbolculardan Barış Alıcı ve Cihat Çelik müsabakanın önemine değinerek çalışmaların karşılığını alacaklarını söylediler.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin 12. haftasında Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki futbolcular, pas ve taktik çalıştı. İdman öncesi konuşan takımın hücumdaki önemli isimlerinde Barış Alıcı zirvede olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Alıcı, "Buralarda olmak çok güzel. Geçen hafta son dakika golüyle galibiyet aldık. Ankaragücü maçı haricinde istikrarlı ve iyi oyun sergiliyoruz. Haftaya Sakarya maçı var. Önemli bir maç olacak bizim için. Bu seviyelerde kalmak istiyorsak kazanmamız lazım. Bugünde haftanın ilk idmanına çıkıyoruz. İyi hazırlanıp hafta sonu kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımız gelemeyecekmiş galiba ama onların hep arkamızda olduğunu zaten hissediyoruz. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Bu çalışmalarımızın karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Asıl kutlamayı da sezon sonu yapacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Cihat Çelik, gözlerinin Sakarya maçında olduğunu vurgulayarak, "Bu sene gerçekten Şampiyonluğa inanmış oyuncularımız var. Takımdaki herkesin iletişimi üst seviyede adeta bir aile ortamımız var. Sakaryaspor maçına gelirsek bende takım arkadaşlarıma bu maçın önemini anlatmaya çalışıyorum. Gerek camia gerekse şehir açısından ne anlam ifade ettiğini herkes biliyor. Şampiyonluk kadar önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır kazanamıyoruz Sakarya'da. Hafta sonu güzel bir maç oynayıp 3 puanı hanemize yazdırıp Şehrimize dönmek, ve taraftarlarımızla doyasıya kutlamak istiyoruz." dedi.

Sakaryaspor - Kocaelispor mücadelesi 10 Kasım Pazar günü saat 19'da başlayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Sakarya Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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