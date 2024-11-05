Kocaelispor Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kocaelispor Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Sakaryaspor ile oynayacağı maça hazırlık yapıyor. Teknik direktör Sağlam, galibiyet hedefliyor.

05.11.2024 19:16
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin 12. haftasında Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.

Yeşil-siyahlılarda sakatlığı devam eden Caner Osmanpaşa antrenmanda yer almadı.

Antrenmanı ziyaret eden minik Kocaelispor taraftarları takımla karşılıklı tezahürat yaparak hatıra fotoğrafı çekildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlam, önlerinde çok önemli bir maç olduğunu, kazanarak ligin üst sırasındaki yerlerini korumak istediklerini söyledi.

Sağlam, kazanıp galibiyet serisi oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Milli takım arası var. Camianın mutluluğu, motivasyonu, taraftarımızın mutluluğu için kazanmak lazım. İki takım arasında tatlı bir rekabet var, o yüzden maç önemli hale geliyor." dedi.

Pazar gününe kadar iyi hazırlanacaklarını belirten Sağlam, "Rakibimizi iyi analiz edeceğiz, kendi yaptığımız güzel şeyleri arttıracağız. İyi bir mücadeleyle, iyi bir maç oynayıp inşallah güzel bir sonuçla ayrılıp, geleceğe umutlu bakmanın hesaplarını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Sakaryaspor ile Kocaelispor, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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