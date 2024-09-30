Kocaelispor - Şanlıurfaspor: 0-0 - Son Dakika
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Kocaelispor - Şanlıurfaspor: 0-0

Kocaelispor - Şanlıurfaspor: 0-0

Kocaelispor, Şanlıurfaspor ile 7. haftada golsüz berabere kaldı. Maçta pozisyonlar boş geçti.

30.09.2024 22:35
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Kocaelispor'un sağdan hızlı atağında Furkan'ın ortasında topla buluşan Ahmet, arka direkte Mendes'i gördü. Topla buluşan Mendes'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

10. dakikada Şanlıurfaspor atağında orta alanda Hasan Hüseyin topu kazandı. Savunma arkasını düşünen Hasan Hüseyin, topu Kayode'ye aktarmak istedi ancak kaleci Gökhan çıktı ve topu kontrol etti.

20. dakikada Kocaelispor atağında Mendes soldan rakiplerini geçerek topu ceza yayı üzerine gönderdi. Topa gelişine vuran Furkan topu üstten auta gönderdi.

33. dakikada Kocaelispor'da Pedrinho'nun sağ köşeden ortasında kale sahası önünde topa yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşuna kaleci Abdulkadir hızlı reaksiyon göstererek soluna uzandı ve topa geçit vermedi.

45+2. dakikada Kocaelispor duran top organizasyonuyla gole yaklaştı. Sağ köşeden Pehrinho'nun ortasında Appindangoye topu Caner'e indirdi. Caner'in gelişine vurduğu top kaleci Abdulkadir'de kaldı.

45+3. dakikada Şanlıurfaspor'un sağdan hızlı hücumunda Burak topu ceza alanına gönderdi. Savunmanın araya girdiği top ceza sahası yayında Cuma'nın önünde kaldı. Cuma'nın şutunda top Caner'in elinden sekerek kaleci Gökhan'da kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu bir kez daha izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, topun Caner'in destek eline çarptığını belirterek penaltı olmadığını belirtti ve oyun Gökhan'ın vuruşuyla devam etti.

65. dakikada Kocaelispor atağında orta sahada topla buluşan Pehrinho kaleyi gördü ve çok sert şut çekti. Kaleci Abdülkadir topu iki hamlede kontrol etti.

76. dakikada sağ kanattan ilerleyen Beridze savunma arkasına sarktı ve ceza sahasına girdi. Beridze, arka direkte Mendes'e yerden pasını aktardı. Mendes'in son vuruşu isabetli olmadı, top üstten auta çıktı.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Esat Sancaktar, Mehmet Dura

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Aaron Christoper Billy Ondele Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Pedrinho (Barış Alıcı dk. 83), Tarkan Serbest (Mesut Can Tunalı dk.83), Furkan Gedik (Giorgi Beridze dk.63), Yusuf Cihat Çelik (Mijı Caktas dk.63), Ryan İsaac Mendes, Ahmet Sağat

Yedekler: Harun Tekin, Josip Vukovic, Yunus Emre Gedik, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mustafa Kaan Sekmez,

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu (Atakan Aybastı dk.79), Fatih Eren, Urie-Michel Mboula, Nafican Yardımcı, Muhammed Gönülaçar, Jani Petteri Forsell (Furkan Şamil Çetin dk.61), Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Cuma Menize (Amar Begiç dk.71), Olarenwaju Ayobami Kayode

Yedekler: Enes Kalyoncu, Reagy Baah Ofosu, Stefan Ashkovski, Efe Arda Koyuncu, Salih Şen, Miraç Acer, Ahmet Gökbayrak

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Sarı kartlar: Ahmet Sağat, Ryan İsaac Mendes (Kocaelispor), Hakan Erçelik, Abdulkadir Sünger, Muhammet Gönülaçar, Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor - Şanlıurfaspor: 0-0 - Son Dakika

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