Kocaelispor, Şanlıurfaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Kocaelispor, Şanlıurfaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Kocaelispor, Şanlıurfaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında evinde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, eksiksiz bir şekilde antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular pas ve şut çalışması yaptı. Kaptan Yusuf Abdioğlu cezası sebebiyle maçta yer alamayacak, yerine Burak Öksüz'ün sahada olması bekleniyor. Sakatlık yaşayan Barış Alıcı ise takımdaki yerini alabilecek durumda.

14.02.2024 16:58
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında evinde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor hazırlıklarını eksizsiz sürdürdü.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde Körfez Brunga tesislerinde gerçekleşen antrenmanda Kocaelispor futbolcuları eksiksiz yer aldı. Oyuncular günü pas ve şut çalışması ile tamamladı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam oyuncuları sık sık uyararak eksikleri söyledi. Kaptan Yusuf Abdioğlu cezası sebebiyle Şanlıurfaspor maçında yer almayacak. Abdioğlu'nun yerine Burak Öksüz'ün sahada yer alması bekleniyor. Boluspor maçında omzundan sakatlanan ve maça devam edemeyen Barış Alıcı'da ise ciddi bir sıkıntının olmadığını takımdaki yerini alabileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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