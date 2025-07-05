Kocaelispor Sezona Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde günde çift idman yapan yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Futbolcular ayrıca, taktik ağırlıklı çalışmalar da yaptı.
Kocaelispor, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.
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