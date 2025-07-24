Kocaelispor, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hazırlık maçında Sivasspor'u 2-1 yendi.
Sezon öncesi çalışmalarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Kocaelispor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor ile karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Kocaelispor'un gollerini 14. dakikada Ryan Mendes ve 61. dakikada Dan Agyei kaydetti.
Sivasspor'un golünü 87. dakikada Bekir Böke attı.
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