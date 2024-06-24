Kocaelispor, sol bek Muharrem Cinan\'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sol bek Muharrem Cinan'ı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Muharrem Cinan arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Muharrem." ifadelerine yer verildi.
Son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon 34 maçta takımına 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.
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