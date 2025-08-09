Kocaelispor Süper Lig'e Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kocaelispor Süper Lig'e Dönüyor

09.08.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 yıl aradan sonra Süper Lig'de mücadele edecek Kocaelispor, yeni sezon için umut dolu.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra yeniden mücadele edeceği Süper Lig'de başarı kovalayacak.

Kapanmadan, yarışma hakkı satın almadan, ismini, armasını, renklerini koruyarak amatörden Trendyol Süper Lig'e çıkan Kocaelispor, futbol tarihinde az görülen geri dönüş hikayesi yazdı.

Taraftarıyla 16 yıldır bu anı bekleyen yeşil-siyahlı camia, yeni sezonun ilk karşılaşmasını heyecanla bekliyor.

Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan Kocaelispor, hem mazisiyle hem de geleceğe olan umuduyla Trendyol Süper Lig'de yeniden sahne alıyor.

Son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de yer alan Kocaelispor, ligin ilk haftasında Trabzonspor'la 11 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak.

"4 transfer daha yapmayı planlıyoruz"

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, AA muhabirine, 16 yıl sonra Süper Lig'de yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Teknik direktör Selçuk İnan'la anlaşmalarının ardından transfer komitesi oluşturduklarını aktaran Genç, şu ana kadar 9 transfer yapıldığını kaydetti.

Genç, verimli kamp dönemi geçirdiklerini dile getirerek, "Selçuk hocanın raporu doğrultusunda 4 transfer yapmayı planlıyoruz. Stoper, orta saha ve kanat mevkilerine takviye yapacağız. Pazartesi gününe kadar 1-2 transferi açıklamayı ön görüyoruz. Bu dönemde bazı kulüpler limitlere takılabiliyor. Çok şükür biz o limitler içerisinde yol alıyoruz. O konuda camiamız bize güveniyor. 4 transferle kadromuzu tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçlarında takımın iyi bir performans sergilediğinden bahseden Genç, teknik direktör İnan ve taraftardan olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

"Hedefimiz Avrupa'ya gidebilmek, bu hedefle lige başlıyoruz"

Genç, erken dönemde transfer sürecine başlamanın avantajını yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kocaelispor, tarihinde başarıları olan kulüp. Geçmişinde 2 Türkiye Kupası olan kulüplerden biri. Körfez, Süper Lig'de diğer kulüplerin korkulu rüyası olan bir yerdi. Bu dönemde de aynı şekilde olacak. Tatlı rekabet içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz Avrupa'ya gidebilmek, bu hedefle lige başlıyoruz. Takımımıza güveniyoruz. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Eksiklerimizi de tamamlayacağız. Bu süreci iyi götüreceğimizi ve bütün takımların korkulu rüyası olacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızla, şehrimizle, futbolumuzla Süper Lig'deki o şehir takımı eksikliğini kapatacağız. 16 yıl sonra takımı Süper Lig'e çıkaran yönetim olarak üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Şimdi beklenti daha fazla. Bunun farkındayız ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Burada başarılı olmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Bunun için de güzel şeyler yapacağız. Bizi takip etsinler."

Trabzonspor ile ligin ilk haftasında önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Genç, "Trabzonspor, büyük ve önemli camia. Onlar da bizim gibi yeni kurulan takım. Maçta bizim daha iyi olacağımızı puan ya da puanlarla Trabzon'dan döneceğimizi umuyorum. İnşallah ilk maçımızı kazasız atlatıp şehrimize mutlu dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Politika, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Süper Lig'e Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı
Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Muslera’dan Galatasaray’a mesaj var Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

10:58
Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara Bir kimliği, bir de telefonu kaldı
Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara! Bir kimliği, bir de telefonu kaldı
10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
14:03
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
14:02
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
13:59
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
13:49
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
13:37
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
13:30
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
13:20
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 11:25:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaelispor Süper Lig'e Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.