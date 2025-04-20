Kocaelispor Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor Süper Lig'e Yükseldi

Tecrübeli futbolcu Ahmet Oğuz, Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu ve kalıcılık hedefini vurguladı.

20.04.2025 19:51
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Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor'da tecrübeli savunmacı Ahmet Oğuz, bunu başardıkları için çok mutlu olduklarının ve hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olabilmek olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, ligin 35. haftasında konuk olduğu Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından yeşil-siyahlıların deneyimli futbolcusu Ahmet Oğuz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın Süper Lig'e çıkmasını değerlendiren Oğuz, "Çok mutluyuz. 16 yıldır bu hasret devam ediyordu. Bizler buraya gelip, takımımıza yardımcı olarak hedefimiz olan Süper Lig'e çıkarmak istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Tüm Kocaeli camiasına, Kocaeli taraftarına armağan olsun. Öncelikli hedefimiz orada kalıcı olabilmek. İnşallah kalıcı olabildikten sonra önümüzdeki senelerde tabii ki hedeflerimiz değişecek. Kocaeli'nin yeri her zaman Süper Lig'dir. Futbol çünkü taraftarla güzel. Bizim çok güzel bir taraftarımız var. Onlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Her zaman başımızın üstünde yerleri var" diye konuştu.

"Taraftara gereken hediyeyi verdiğimizi düşünüyoruz"

Kocaeli'de yapılacak şampiyonluk kutlamalarına ilişkin de konuşan Ahmet Oğuz, "Bunları aslında taraftar gerçekten çok hak etti. Çünkü 16 yıldır bekliyorlar bu durumu. Çok heyecanlıyım. Neler olacak bilmiyorum ama inanın güzel şeyler olacaktır orada. Bizi çok güzel karşılayacaklar. Biz de zaten gereken hediyemizi verdiğimizi düşünüyoruz onlara. Beklesinler, geliyoruz iki saat sonra" ifadelerini kullandı.

"İnanılmaz bir duygu"

Şampiyonluk haberini dün almış olduktan sonra neler hissettikleriyle ilgili de konuşan 32 yaşındaki oyuncu, "O kadar çok video var ki elimizde. İnanılmaz bir duygu çünkü gerçekten stresli, zor bir ligdi gerçekten. Herkesin herkesi yendiği bir ligde rakiplerimizi yukarıdan izlemek ayrıca mutlu etti. Dünkü gelen şampiyonluktan sonra gerçekten 4-5'e kadar uyumadık. Çünkü taraftarlar geldi. Kendi aramızda eğlendik. Tabii ki kazanmak isterdim. Aslında maçı 5-1 de kazanabilirdik, 6-2 de kazanabilirdik ama atamayınca yiyorsunuz. Onları da tebrik ederim. Lig gerçekten Anadolu takımlarıyla güzel. Taraftarlarıyla güzel. Büyük camialar gelsin. O zaman daha keyifli oluyor. Bu keyfi seneye de yaşatacağımızı düşünüyorum. Hem taraftarımızla, hem oyunumuzla. İnşallah bu dileğim de gerçekleşir" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika

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