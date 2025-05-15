Kocaelispor Süper Lig'e Yükseldi, Gol Kralı Oğulcan Çağlayan - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor Süper Lig'e Yükseldi, Gol Kralı Oğulcan Çağlayan

Kocaelispor, Süper Lig'e yükselerek dördüncü kez gol kralını bünyesinden çıkardı.

15.05.2025 11:18
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Trendyol 1. Lig'de sezonu 1. tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, gol kralını dördüncü kez bünyesinden çıkarmanın sevincini yaşıyor.

Zorlukları aşıp 16 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselen yeşil-siyahlılar, futbolda en üst seviye lige çıktığı sezonlarda futbolcularının başarısıyla da göz dolduruyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kocaelispor ilk olarak 1979-1980'de teknik direktör Fethi Demircan, daha sonra 1991-1992'de Güvenç Kurtar ve 2007-2008'de Engin İpekoğlu ile şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

Takımın Süper Lig'e çıktığı sezonlarda sırasıyla 17 golle Güvenç Kurtar, 28 golle Saffet Sancaklı 21 golle Taner Gülleri gol kralı oldu.

Bu sezon İsmet Taşdemir'in teknik direktörlüğünde Süper Lig'e çıkan Kocaelispor'da Oğulcan Çağlayan, attığı 21 golle Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes ile ligin en golcü ismi olarak kayıtlara geçti.

Kulüp, Süper Lig'e yükseldiği her sezon bünyesinden gol kralı çıkarmayı da başardı.

"Bu yıl da aynı gururu yaşıyoruz"

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, AA muhabirine, kulübün Süper Lig'e yükseldiği her sezonda oyuncularından birinin gol kralı olduğunu söyledi.

Bu başarının, tesadüf olmadığını vurgulayan Genç, "Bu durum Kocaelispor'un hem futbol kültürünün hem de hücum gücünün göstergesidir. Mazimize baktığımızda Süper Lig'e her yükseldiğimizde sezonun gol kralının Kocaelispor forması giydiğini görüyoruz. Bu da Süper Lig'e sadece yükselmekle kalmadığımızı, aynı zamanda ligin en etkili hücum futbolunu oynadığımızı da gösteriyor. Bu yıl da aynı gururu yaşıyoruz. Taraftarımız sadece galibiyeti değil, aynı zamanda keyifli ve atak futbol izlemek istiyor. Sezon boyunca bu anlayışla sahaya çıktık. Gol krallığı da bu anlayışın göstergesidir." diye konuştu.

Genç, gol kralı olmanın sadece bireysel yetenekle açıklanamayacağını dile getirerek, "Bu, oyuncunun fiziksel, mental ve taktiksel olarak doğru şekilde geliştirildiğini, doğru sistemin içinde oynadığını gösterir. Kocaelispor olarak oyuncularımızın potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya çalışan kulübüz. Oğulcan da ligde diğer oyuncularımız gibi iyi performans sergiledi ve lig sonunda gol kralı oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Kocaelispor'dan gol kralı çıkması, oyuncularımıza ne kadar değer verdiğimizi, onların gelişimi için ne kadar emek harcadığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Süper Lig'e Yükseldi, Gol Kralı Oğulcan Çağlayan - Son Dakika

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