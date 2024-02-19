Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile Yollar Ayrıldı

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile Yollar Ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başarı için zamanın yetmediğini belirtti.

19.02.2024 17:06  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile yollarını ayıran teknik direktör Ertuğrul Sağlam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolda bazen tüm çabaya ve gayrete rağmen başarı için zaman yetmez. Koşullar ayrılıkları beraberinde getirir" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor'un 1. Lig'e yükselmesinin ardından sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ertuğrul Sağlam ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlam, "Yaklaşık 8 ay önce başlayan Kocaelispor teknik direktörlüğü görevim bugün itibarıyla sona erdi. Söz konusu süreçte destekleriyle yanımızda olan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim kuruluna, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarına, yerel medya mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarına ve Kocaelispor taraftarına teşekkür ediyorum. Futbolda bazen tüm çabaya ve gayrete rağmen başarı için zaman yetmez koşullar ayrılıkları beraberinde getirir. Süper Lig hedefine 3 puanlık bir mesafede bir üstteki rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış bir sıralamayla Kocaelispor'un ligin sonunda mutlu sona ulaşması en büyük dileğim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ertuğrul Sağlam, Trendyol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:21:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement