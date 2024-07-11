Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: 'Şu anda 2 tane forvet alacağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: 'Şu anda 2 tane forvet alacağız'

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: \'Şu anda 2 tane forvet alacağız\'

Kocaelispor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, takıma 2 tane forvet alacaklarını ve gerektiğinde eklemeler yapacaklarını belirtti.

11.07.2024 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Şu anda 2 tane forvet alacağız. Lige kadar olan bölümde eklememiz gereken oyuncular olursa yaparız mutlaka. Çünkü bu sene bizim için olmazsa olmaz bir sene. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız bundan herkes emin olabilir" dedi.

Kocaelispor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde günde çift antrenman yapan yeşil siyahlılar, 2 tane hazırlık maçı yapacak. Kocaelispor'un Düzce kampı, 14 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Kamp süreçleri hakkında bilgiler veren Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Biliyorsunuz 27 Haziran'da ilk antrenman ile sezonu açtık. Yaklaşık 1 haftalık Kocaeli bölümünden sonra Cumartesi günü burada başladık. Gayet güzel ve keyifli bir ortamda, her geçen gün tempomuzu artırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabi bunun yanında da yeni transferlerimizin teker teker kampımıza katılması bizim keyfimizi biraz daha artırıyor. Takım içindeki oyuncuların motivasyonunu üst seviyeye çıkarıyor. Çok büyük bir hedefimizin olduğu yeni sezona hazırlanırken bir taraftan da büyük bir bölümünü tamamladığımız transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkanımızın ve transfer komitemizin yoğun çalışmaları neticesinde bugüne kadar Allah'a şükür istediğimiz oyuncuları takımımızın kadrosuna kattık. Taraftarlarımızın merakla beklediği oyuncuları da takımımıza katıp artık bundan sonraki süreçte; bizim geçen sene eksikliğimiz olan sezon başlangıcına kadro olarak hazır olmadığımız bir şekilde başlayıp sonrasında bu dezavantajı yaşayış tecrübemiz bize bu sene sezona daha erken kadroyu tamamlayarak girme noktasında kapı açtı. 9 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezona tam kadro hazırlanarak en iyi şekilde girmek istiyoruz. Bugün sahada 4 kaleci 24 tane oyuncumuz var, içeride sağlık odasında oyuncumuz yok. Sakatlık olmadan bu süreci atlatmak çok önemli. Şu anda 2 tane forvet alacağız. Lige kadar olan bölümde eklememiz gereken oyuncular olursa yaparız mutlaka. Çünkü bu sene bizim için olmazsa olmaz bir sene. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız bundan herkes emin olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ertuğrul Sağlam, Kocaeli, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: 'Şu anda 2 tane forvet alacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:57:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: 'Şu anda 2 tane forvet alacağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement