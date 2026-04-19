Kocaelispor U19 ile İskeçe Türk Birliği dostluk maçında karşılaştı
Kocaelispor U19 ile İskeçe Türk Birliği dostluk maçında karşılaştı

Kocaelispor U19 ile İskeçe Türk Birliği dostluk maçında karşılaştı
19.04.2026 18:59  Güncelleme: 19:00
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayındaki etkinlikleri çerçevesinde Kocaelispor U19 Altyapı Karma Takımı ve İskeçe Türk Birliği Spor Kulübü dostluk maçı yaptı. Karşılaşma, Birlik ve beraberlik mesajlarıyla yapıldı.

Kocaelispor U19 Altyapı Karma Takımı ile İskeçe Türk Birliği Spor Kulübü, Vinsan Spor Tesisleri'nde oynanan dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayındaki programları çerçevesinde planlanan ziyaret kapsamında, İskeçe Türk Birliği Spor Kulübü kafilesi Kocaeli'de ağırlandı. Kentte çeşitli programlara katılan ve Kocaelispor-Göztepe maçını da tribünden takip eden kafile, son olarak Kocaelispor U19 Altyapı Karma Takımı ile dostluk maçında buluştu. Vinsan Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada iki takım sahaya dostluk mesajı verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul da karşılaşmayı takip etti.

Tahir Büyükakın: "Sizler bizim evlatlarımızsınız"

Sadece sporda değil tüm alanlarda temaslarını güçlendirmek istediği söyleyen Tahir Büyükakın, "Sizler bizim evlatlarımızsınız. Ramazan ayında gönül coğrafyamızdaki Kardeşlik Sofraları'nın ilkini Batı Trakya'da kurmuştuk. İskeçe Türk Gücü'nün kulüp binası olarak kullanılan mekanı da ziyaret etmiştik. O zaman dedik ki kardeşlerimizi misafir edelim dostluk ve dayanışma maçı yapılsın. Bu, onun sonucu. Aslında biz sadece sporda değil tüm alanlarda orada kalan yarımızla temaslarımızı güçlendirmek istiyoruz. Bunu o gözle değerlendirmemiz lazım" diye konuştu.

"Mübadele Anıtı açtık"

Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Büyükakın, "Başiskele'de 4 ay önce Mübadele Anıtı'nı açtık. Yaşananları unutmamak lazım. Geçmiş, bugün ve gelecek birbiriyle o kadar yakından alakalıdır ki, bugün yaptıklarımız yarını inşa edecek. Biz şimdi takımlarımızı buluşturduğumuzda, bu temas devam ettiğinde, kültür programları yaptığımızda ve ticari ilişkilerimizi genişlettiğimizde bu ilişkiler bambaşka bir zemine doğru taşınacak. Bu konuda da buradaki sivil toplum örgütlerimizle birlikte kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Aslında bugün bu sahada spordan fazla bir birliktelik var. Kardeşlik, dayanışma, birlik, beraberlik, tarih ve kültür var. İnşallah bu şuurla çok daha güzel yarınlara ilerleyeceğiz" dedi.

Recep Durul: "Umarım Türkiye'de örnek olur"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul da konuşmasında, "Belki de ilk defa Batı Trakya'dan bir takım, Türkiye'ye geliyor ve böylesine güzel bir birliktelik ortaya koyuyoruz. Umarım Türkiye'de örnek olur. Bize bu gururu yaşatan Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve Batı Trakya'dan gelen misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de böyle etkin birlikteliklerimiz olacak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor U19 ile İskeçe Türk Birliği dostluk maçında karşılaştı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kocaelispor U19 ile İskeçe Türk Birliği dostluk maçında karşılaştı - Son Dakika
