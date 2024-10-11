Kocaelispor Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kocaelispor Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Ümraniyespor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Oyuncular destek istiyor.

11.10.2024 21:52
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- Kocaelispor'da oyuncular rotayı Ümraniyespor maçına çevirdi

KOCAELİ - TFF 1. Lig'in 9. haftasında evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak lider Kocaelispor hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlı takımın tecrübeli oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Oğulcan Çağlayan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak lider Kocaelispor çalışmalarını Körfez Brunga tesislerinde sürdürürken, tecrübeli futbolcular Caner Osmanpaşa ile Oğulcan Çağlayan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki rakip olarak birbirlerini iyi tanıdıklarını söyleyen Osmanpaşa, "İki takım birbirine yabancı değil. Ancak takım olarak birbirimize daha iyi adapte olmamız gerekiyor. Rakibimiz deplasmanda olduğu için baskı altında kalacaklar ve savunmada oynayacaklar. Bu da bizim açımızdan zorlayıcı olabilir. Bundan sonra umarım burada puan kaybetmeyiz. İlerleyen haftalarda puan farkını açarak üst sıralara çıkmak istiyoruz, ama şu an bunun için erken. Takımımıza destek olmamız gerekiyor. Özgüvenli olmamız için taraftarımızdan destek bekliyorum. Geçen hafta kötü bir performans sergiledik ama toparlamayı başardık. Taraftarlarımızdan tüm takıma destek vermelerini rica ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz hafta oynanan İstanbulspor maçını değerlendiren Oğulcan Çağlayan ise, "İstanbulspor maçına çok iyi hazırlanmıştık ve her şey planladığımız gibi gitti. Antrenmanlarda çalıştığımız pozisyonları sahada doğru futbolla ve ataklarla değerlendirerek iyi bir sonuç elde ettik. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu ettiğimiz için çok sevinçliyim. Uzun bir aradan sonra liderliğe ulaştık. İnşallah sezon sonuna kadar birinci sırada kalıp 15 yıllık özleme son vermek istiyoruz. Hocama bana olan güveni için teşekkür ediyorum. Kart cezalısı olduğum için iki hafta takımdan ayrı kaldım. Cezam biter bitmez beni ilk 11'e aldı. Bu benim için çok önemliydi. İnşallah bu performansımı gol ve asistlerle süslerim. Takım olarak çok iyi bir ortamımız ve arkadaş grubumuz var" diye konuştu.

Taraftarlardan, tüm oyuncuların arkasında olmalarını isteyen Çağlayan, Sahada oynayan ya da oynamayan tüm futbolcular üst düzey. Futbolun doğasında, oyunculara zaman zaman tepkiler olabiliyor. Ancak hepimizin hedefi bu takımı Süper Lig'e çıkarmak. Lütfen sahada ve saha dışında sadece bize destek vererek yardımcı olun. Aksi türlüsü kimseye bir şey kazandırmaz. Ümraniyespor maçı hakkında çok pozitifim. Çünkü takım olarak herkesin özgüveni yerinde. Maç gününe kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve galibiyet alarak farkı açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta oyundan çıkarılmasına gösterdiği tepkiyle ilgili sorulara ise Oğulcan, "Oyuncu olarak, iki haftadır oynamadığım ve takıma katkı sağlamak istediğim için oyundan çıkmak istemedim. Ancak hocamız maç eksiğim olduğunu gördü ve yorulmaya başladığımı fark etti. Bu yüzden beni oyundan çıkardı. Bu son derece doğal bir durum. Onun kararlarına her zaman saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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