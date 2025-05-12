Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un bayrağı İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.
Trendyol 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Kocaelispor'un bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor.
Kocaeli temsilcisi, 16 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon noktaladı.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor'un Bayrağı Fatih Köprüsü'nde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?