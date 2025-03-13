Kocaelispor\'un Kent İçin Önemi Vurgulandı

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen "Armanın Peşinde Bir Ömür" isimli söyleşide, kentin marka değeri Kocaelispor konuşuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince organize edilen program, Çağdaş Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Yiğit Özcan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Söyleşiye, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümünde görev yapan Öğretim Görevlisi Murat Son ise panelist olarak katıldı.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin ilgiyle takip ettiği etkinlikte, Kocaelispor'un kent için taşıdığı önem vurgulandı. Yiğit Özcan, bir inancın amaç olarak ele alındığında o amacın mutlaka gerçekleşeceğini belirterek, "Kocaelispor zor bir dönem geçiriyor ama bu günleri atlatacağına inanıyoruz. Daha güçlü ve inançlı olmalıyız. Şampiyon olacağız" dedi.

Murat Son da söyleşiye katılan BESYO öğrencilerine ilgileri için teşekkür etti. Spor Akademisi öğrencilerinin farklı kentlerden Kocaeli'ye geldiklerini kaydeden Son, "Hepinizin bu bölümü okurken hedefleri ve amaçları var. Bu bölümü bitirdikten sonra hangi alanda görev yapmak istediğinizi iyi belirleyin. Öğrenciliğiniz sırasında dersler dışında da o alanlara yönelin ve çalışın" diye konuştu.

Son, ayrıca Kocaelispor'un Spor Bilimleri öğrencilerinin yetişmesi için önemli rol oynadığını kaydederek, kulüp ile kent entegrasyonunun daha fazla sağlanması, idari yapılar ile bilimin entegre edilmesi gerektiğini kaydetti.

Söyleşinin sonunda Yiğit Özcan, Murat Son'a teşekkür plaketi takdim etti. - KOCAELİ