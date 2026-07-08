Kocaelispor'un Yeni Yıldızı Zoukrou: Süper Lig Şiddetli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaelispor'un Yeni Yıldızı Zoukrou: Süper Lig Şiddetli

Kocaelispor\'un Yeni Yıldızı Zoukrou: Süper Lig Şiddetli
08.07.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tanguy Zoukrou, Kocaelispor'a katılmanın mutluluğunu ifade etti, Joseph Nonge ise geleceğe odaklandığını belirtti.

Kocaelispor'un yeni transferlerinden 23 yaşındaki stoper Tanguy Zoukrou, takıma katılmayı çok istediğini söyleyerek, "Süper Lig'in şiddeti yüksek. Büyük isimler de var" dedi. Joseph Nonge ise geçtiğimiz sezonu geride bıraktığını ve geleceğe odaklandığını belirtti.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor. Bugün ise sabah antrenmanı öncesinde Tanguy Zoukrou ve Joseph Nonge basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tanguy Zoukrou: "Icardi'nin benden hoşlandığını sanmam"

Transfer sürecini anlatan ve Süper Lig'i değerlendiren 23 yaşındaki Fransız stoper Zoukrou, "Transfer süreci aslında biraz uzundu. Ama bir noktadan sonra hızlandı. Burada olmayı ben istedim. Tabii ki kulübün de isteğiydi. Arkadaşlarla tanışmaya da başladım. Tabii ki Fransız oyuncuların olması da bana biraz kolaylık sağlıyor. Onlar da yardımcı oluyorlar. Bunun da hızlı bir şekilde adaptasyon sağlayacağını düşünüyorum. Burada olmaktan mutluyum. Süper Lig'in şiddeti yoğun olan bir lig olarak görüyorum. Geçmişi olan çok büyük kulüpler de var. Elbette ki Icardi büyük isimlerin arasında. Benden rakip olma noktasında hoşlandığını sanmıyorum ama tabii ki futbolun gerekliliği bunlar" ifadelerini kullandı.

Joseph Nonge: "Bodrum'da olmayı isterdik ama burası da güzel"

Kamp günlerinin güzel ve yoğun geçtiğini belirten genç oyuncu Joseph Nonge Boende (Jo) ise yeni takım arkadaşı Tanguy Zoukrou hakkında, "Dün aramıza katıldı. Önümüzde adaptasyon süreci var. Umarım hep birlikte, o da bizde hep beraber güzel bir sezon geçiririz" cümlelerine yer verdi.

Jo, geçen sezona atıfta bulunulan soruları ise, "Geçen sezon, geride kaldı. Geçen sezon hakkında bir şey konuşmak istemiyorum. Yarınına bakıyorum, geleceğe odaklanıyorum" diye cevapladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Kocaelispor, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor'un Yeni Yıldızı Zoukrou: Süper Lig Şiddetli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti
Özbekistan’da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi
Aile faciasında 3 ölü Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada Aile faciasında 3 ölü! Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul’u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit’i ziyaret etti NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

14:43
Aile fotoğrafına damga vuran an Rutte espri yaptı, Rama’nın yüzü düştü
Aile fotoğrafına damga vuran an! Rutte espri yaptı, Rama'nın yüzü düştü
13:25
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:57
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 15:14:32. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor'un Yeni Yıldızı Zoukrou: Süper Lig Şiddetli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.