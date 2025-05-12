Kocaelispor ve Gençlerbirliği Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor ve Gençlerbirliği Süper Lig'e Yükseldi

1. Lig'de Oğulcan Çağlayan ve Wesley Moraes 21 golle gol kralı oldu. Kocaelispor şampiyon.

12.05.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Normal sezonun dün tamamlandığı Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan ile Solwie Energy Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes, yirmi birer golle en fazla gol atan isimler oldu.

Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin doğrudan Süper Lig vizesi aldığı, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün direkt play-off finaline yükseldiği 1. Lig'de Uğur Okulları İstanbulspor, Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK ile Geosis Boluspor, Fatih Karagümrük'ün rakibi olmak için mücadele edecek.

Play-off'tan bir ekibin daha Süper Lig'e yükseleceği lige Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile MKE Ankaragücü veda etti.

En golcü Kocaelispor

Toplam 1011 golün atıldığı ligde maç başına gol ortalaması 2,66 oldu.

Ligi 68 golle tamamlayan Kocaelispor en golcü takım olurken, Uğur Okulları İstanbulspor 67, Geosis Boluspor da 66 gole imza attı.

Yeni Malatyaspor'un sadece 14 gol bulduğu ligde Adanaspor da 32 golde kaldı. Erzurumspor FK kalesinde gördüğü 31 golle en az gol yiyen ekip konumunda bulunurken, Alagöz Holding Iğdır FK 33, Gençlerbirliği 34 ve Amed Sportif Faaliyetler 35 gol yedi.

Ligin gol kralları

Kocaelispor formasıyla 21 gole imza atan Oğulcan Çağlayan ile aynı gol sayısına ulaşan Solwie Energy Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes, ligin en fazla gol atan isimleri oldu.

Bu iki ismi 17 golle Teksüt Bandırmaspor'dan Marco Paixao ve on beşer golle Uğur Okulları İstanbulspor'dan Emir Kaan Gültekin ile Gaoussou Diarra takip etti.

Ligde son 10 sezonda en fazla gol atan isimler şöyle:

SezonEn fazla gol atan
2015-2016Mickael Pote (Adana Demirspor) 20
2016-2017Mickael Pote (Adana Demirspor) 24
2017-2018Braian Samudio (Çaykur Rizespor) 20
2018-2019Marco Paixao (Altay) 29
2019-2020Marco Paixao (Altay) 22
2020-2021Marco Paixao (Altay) 22
2021-2022Ahmet Sağat (Menemen FK) 17
2022-2023Marco Paixao (Altay) 21
2023-2024 Gianni Bruno (Eyüpspor)/ Yonathan Del Valle (Sakaryaspor) 16
2024-2025Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor)/ Wesley Moraes (Fatih Karagümrük) 21

İç sahada en başarılı İstanbulspor

Kendi evinde 19 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Uğur Okulları İstanbulspor, 46 gol atıp kalesinde 13 gol gördü.

Topladığı 44 puanla iç sahada en başarılı ekip konumundaki İstanbul temsilcisini kırkar puanla Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Teksüt Bandırmaspor izledi.

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un ardından iç sahada en başarısız ekip kendi evinde 17 puanda kalan Adanaspor oldu.

Deplasmanda da lider Kocaelispor

Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, deplasmanda en başarılı ekip olarak dikkati çekti.

Dış sahada 19 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Kocaelispor, deplasmanda 32 puan topladı.

Kocaelispor'u 30 puanla Erzurumspor FK ile 29 puan toplayan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü takip etti.

Kaynak: AA

Oğulcan Çağlayan, Gençlerbirliği, Politika, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor ve Gençlerbirliği Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 00:49:24. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor ve Gençlerbirliği Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.