Kocaelispor yarın evinde Gaziantep FK'yi konuk ediyor, 4 oyuncu yok

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sezonda ilk 5 haftada 3 galibiyetle 9 puan alan yeşil-siyahlı ekip, son olarak Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Sahasındaki 2 lig maçını da kazanan Körfez ekibi, Gaziantep FK'yi de mağlup ederek iç sahada galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Kocaelispor'da tedavileri ile hazırlık süreçleri devam eden Jovanovic, Petkovic, Gulliksen ve Rivas'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.