Kocaelispor Zirvede, Yeni Teknik Direktörle Yola Devam - Son Dakika
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Kocaelispor Zirvede, Yeni Teknik Direktörle Yola Devam

Kocaelispor, 35 puanla Trendyol 1. Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamladı, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir.

29.12.2024 11:16
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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunun 17 haftalık ilk bölümünü 35 puanla zirvede tamamladı.

Geçen sezonu 6. sırada bitiren ve play-off 1. tur maçında Ahlatcı Çorum FK'ye elenerek Süper Lig hasretini 15 yıla çıkaran yeşil-siyahlı ekip, bu sezon zirve yarışını sürdürüyor.

Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan Kocaelispor, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Evinde oynadığı maçlarda 17 puan toplayan Kocaeli ekibi, deplasmanda 18 puan elde etti.

Yeşil-siyahlılar, ligde en yakın rakibi Teksüt Bandırmaspor'un 2 puan önünde yer alıyor.

Sezonun ilk 16 haftasında takımın başında yer alan Ertuğrul Sağlam, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Çorluspor 1947'yi 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmadan 2 gün sonra sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Sağlam'ın istifasından sonra teknik direktör arayışına giren Kocaelispor, son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'yi çalıştıran İsmet Taşdemir ile anlaşmaya vardı.

En golcüler Oğulcan ve Mendes

Ligin ilk bölümünde 27 gol atan Kocaelispor'da en skorer isimler Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes oldu.

Her iki futbolcu da ligin geride kalan bölümünde 7'şer kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

"Marmara Derbisi"nde 42 yıl sonra gelen deplasman galibiyeti

Kocaelispor, Tredyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti.

Yeşil-siyahlı takım, "Marmara Derbisi"nde rakibini 42 yıl sonra deplasmanda mağlup etme başarısı gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Zirvede, Yeni Teknik Direktörle Yola Devam - Son Dakika

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