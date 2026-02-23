Kocasinan Belediye Spor Şampiyon!

Kocasinan Belediye Spor, 14 Yaş Altı Ligi final mücadelesinde Kayseri Atletik Spor'u penaltılarla 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve Türkiye şampiyonasında Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sümer Stadı'ndaki final mücadelesinde Kayseri Atletik Spor'la karşılaşan Kocasinan Belediye Spor, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada, penaltılarla rakibini 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kocasinan Belediye Spor, bu galibiyetle Türkiye şampiyonasında Kayseri'yi temsil etme hakkı da kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şampiyon sporcuları tebrik ederek, kendileriyle gurur duyduğunu belirtti.

Sporcular ise kendilerine sağlanan imkanlar ve destekler için Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, Türkiye şampiyonasında da Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi.