Kocasinan Belediyesi, U14 Ligi İkincisi Genç Futbolcuları Ağırladı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi, U14 Ligi İkincisi Genç Futbolcuları Ağırladı

Kocasinan Belediyesi, U14 Ligi İkincisi Genç Futbolcuları Ağırladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, U14 Ligi'nde Kayseri ikincisi olan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü futbol takımını makamında kabul ederek sporcuları tebrik etti. Gençlere sporun önemi ve ahlaklı birey olmanın gerekliliği hakkında konuşan Başkan, destek sözü verdi.

21.11.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, U14 Ligi'nde Kayseri ikincisi olan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Futbol Takımı sporcularını makamında ağırladı. Genç sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Çolakbayrakdar, "Ülkemizin geleceği olan evlatlarımız, ahlaklı ve faydalı bireyler olarak yetişerek, ilerleyen yıllarda farklı alanlarda ülkemize katkı sağlayacaklardır" dedi.

Gençlerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, gençlerin takım ruhu içinde gelişim göstermelerinin önemini vurguladı. Kocasinan Belediyesi olarak geleceğin yıldızlarına büyük değer verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Öncelikle sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Tabi ki futboldaki başarınızın yanı sıra okulda da derslerinizde başarılı olmanız bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Allah muvaffak etsin. Bütün çabamız, sizlerin daha iyi şartlarda yetişmenizi sağlamak için sportif alanda imkanlar sunmak. Sporda yetenekli olan gençlerimizi, evlatlarımızı burada Kocasinan çatısı altında bir araya getirdik. Özellikle boş zamanlarınızda spor yapabilmeniz için sizlere uygun bir ortam hazırlıyoruz. Sporun özünde kardeşlik, kaynaşma ve takım ruhu bulunur. Bütün bu değerleri sizlere kazandırabilmek için büyükleriniz rehberlik yapmaktadır. Elimizden geldiğince sizlere daha iyi şartlarda, daha fazla imkan sunarak hem sportif anlamda hem de farklı alanlarda gelişmenize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ama unutmayın ki işin en önemli kısmı sizlersiniz, gençler. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. İleride değişik alanlarda ülkemize katkı sağlayacak ve bu topraklara hizmet edeceksiniz. Ama en önemlisi ahlaklı bireyler olmanız. Bu ülkeye ve memleketimize faydalı insanlar olarak yetişmenizdir" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için hizmetleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kayseri ikincisi olan genç sporcular, Başkan Çolakbayrakdar'a gösterdiği ilgi ve desteği için teşekkür ederken, kendilerine sağlanan imkanlarla daha büyük başarılara imza atacaklarının sözünü verdi. Ziyarette Başkan Çolakbayrakdar, gençlere Kayserispor lisanslı çeşitli ürünler hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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