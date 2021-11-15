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Kocasinan'ın sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika

Kocasinan'ın sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu

15.11.2021 12:18
Kocasinan'ın sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Sporcusu Mehmet Ali Karaboğa, Genç Milli Takım Ferdi Seçme yarışmalarında Türkiye birincisi olurken, Genç Kızlarda Altınay Hatun Bulut ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Sporcusu Mehmet Ali Karaboğa, Genç Milli Takım Ferdi Seçme yarışmalarında Türkiye birincisi olurken, Genç Kızlarda Altınay Hatun Bulut ise Türkiye 3'üncüsü oldu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gençler Milli Takım Seçmesi'nde başarılı olan takım sporcularını tebrik ederek, başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi olarak masa tenisinde büyük başarılara imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin Türkiye'de masa tenisinin merkezi konumuna geldiğini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Başarılarla ve şampiyonluklarla dolu bir yıl geçiriyoruz. Bu gururu yaşattıkları için tüm takıma ve hocalarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde ilimizin adını Türkiye ve dünyaya duyurup, şehrimizi ve hatta ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Genç sporcumuz Mehmet Ali Karaboğa, Genç Milli Takım Ferdi Seçme yarışmalarında Türkiye birincisi oldu. Mehmet Ali Karaboğa ile Altınay Hatun Bulut ve müsabakada derece elde eden diğer sporcularımızı tebrik ediyorum."

Başkan Çolakbayrakdar, "Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız" diyerek sözlerini noktaladı. Gençler Milli Takım Seçmeleri, Afyonkarahisar'da oynandı. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takım Sporcuları, müsabakalara damga vurdu. Kocasinan Sporcusu Mehmet Ali Karaboğa, Genç Erkeklerde Türkiye Şampiyonu olurken Genç Kızlarda Altınay Hatun Bulut ise 3'üncü oldu. Turnuva sonunda Türkiye Şampiyonu ve dereceye giren Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncularına madalyaları takdim edildi. - KAYSERİ

Kocasinan'ın sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu
Kocasinan'ın sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu
Kocasinan'ın sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu
Kocasinan'ın sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu

Kocasinan Belediyesi, Milli Takım, Kocasinan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocasinan'ın sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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