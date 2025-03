Kocasinan, Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi\'ni Açtı

Kocasinan Belediyesi, Kayseri'yi satranç merkezi yapmak ve Türkiye Şampiyonları yetiştirmek amacıyla şehre kazandırdığı Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tesisin açılışı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın'ın katılımıyla düzenlenen Yıldırım Satranç Turnuvası ile taçlandırıldı. Başkan Çolakbayrakdar, "Şehrimize kazandırdığımız bu önemli merkezle strateji, sabır ve zeka geliştiren satrancı daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve Türkiye Şampiyonları yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cırgalan Mahallesi'nde bulunan Kocasinan Belediyesi Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'nin açılışına, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Kayseri Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, satranç turnuvasına katılan öğrenci ve aileleri ile bölge sakinleri katıldı. Strateji, sabır ve zeka geliştiren satrancın, şehrin ve ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle Ramazan'ımız mübarek olsun. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Bugün güzel bir etkinlik akabinde iftar yapıyoruz. Turnuvaya katılan bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bahtları açık olsun. Güzel günlerde büyümek nasip olsun. Bizler fiziki, sosyal, kültürel ve sportif gibi birçok faaliyet yapıyoruz, fakat işin en önemlisi insana yatırım yapmaktır; özellikle gençler ve çocuklar için yapılan çalışmalardır. Her bir yapılan tesisin temasında insan vardır, ama özellikle gençler için yapılan çalışmalar çok kıymetlidir. Spor, gençlerin bedeni, ruhu ve gelişimi için önemli bir araçtır ve bunun için tesisler yapıyoruz. Ancak satranç, bu işin içerisinde hem sportif hem de zeka gelişimi açısından çok önemli bir aktivitedir. Bu alana ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. İnşallah şehrimize nitelikli sporcular yetişmesi noktasında elimizden gelen desteği vereceğiz. Şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek, genç beyinlerin yetişmesi için, ay yıldızlı bayrağımızın her alanda yukarılarda dalgalanması adına, biz bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. İnşallah bu tesislerden güzel gençlerimiz yetişir, ülkemizin istikbali ve geleceğimiz olan evlatlarımızın bu alanlarda başarılı olması hepimizi gururlandıracaktır" ifadelerini kullandı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın ise tesis için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Uluslararası turnuvanın Kocasinan'da yapılması için başkanımızla görüştük. Kayseri'de satrancın emin ellerde olduğunu gördük. Kayseri'de çok güzel sporcular ve kulüpler var. Ayrıca çok değerli çocuklarımız bulunuyor. Böyle güzel destek veren bir belediye başkanımız olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Satranç camiası olarak, bu desteklerin karşılığını vermek bizim görevimiz. Bizler de üzerimize düşeni her zaman yapmak zorundayız. Turnuvada dereceye giren çocukları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kayseri Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş da Başkan Çolakbayrakdar'a Kayseri'ye kazandırdığı güzel tesisler için teşekkürlerini ileterek, yıl boyunca birçok güzel turnuva düzenleyeceklerini belirtti. Konuşmaların ardından dereceye girenlere kupa, madalya ve Kayserispor forması hediye edildi. Sonrasında ise Başkan Çolakbayrakdar, satrançlı gençler ve aileleriyle birlikte iftar sofrasında bir araya geldi. - KAYSERİ