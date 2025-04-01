Kocasinan Şimşekspor BAL\'a Yükseldi

Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu olan Kocasinan Şimşekspor 13 yıl aradan sonra Bölgesel amatör Lig'e (BAL) yükselmeyi başardı.

Kayseri Süper Amatör Küme 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Kocasinan Şimşekspor, 13 yıl aradan sonra Bölgesel Amatör Lig (BAL)'a yükselmeyi başardı.

Süper Amatör Küme B Grubu'ndaki maçlarını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan ve sonrasında play-off grubuna katılan Kocasinan Şimşekspor, burada oynadığı 6 maçı da kazanarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi başardı.

Kocasinan Şimşekspor, son olarak 2012-2013 sezonunda BAL'da mücadele etmişti. Sarı Siyahlılar, o sezon oynadığı 28 maçta sadece 18 puan alabilmiş ve 15 takım arasında 14.sırada yer alacak küme düşmüştü. - KAYSERİ