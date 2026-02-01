Bölgesel Amatör Lig: Kocasinan Şimşekspor: 2-Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor: 4

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Kayseri ekibi Kocasinan Şimşekspor; ligin 14. haftasında evinde oynadığı maçta Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'a 4-2 mağlup oldu.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Oktay Sağlamcı, Hüseyin Ulaş, Enes Ahmetler
Kocasinan Şimşekspor: Sadettin Kahraman, Erkan Kapar, (Umut Türk dk.60), Talha, Mert Dinç, Göktuğ Yayla, Mertcan Babayiğit, Fatih Atik, Eray Akyol, Hüseyin Barış Temizyürek, (Emirhan Gökbaş dk.75), Sinan Özkan, Eren Torbalı, (Eren dk.90+20)
Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor: Kablan Kaya Tekin, (Yiğit Dukal dk.90+20), Emircan Şaşma, Ahmet Altınay, (Ferhat Yaşar dk.60), Abdullah Bal, Ali Eren Demirkol, Ercan Çapar, Kadir Can Altun, ( Recep Anlı dk.80), Muhammed Kaan Sermisakçi, Ömer Yıldız, Emircan Ekinci, (Rıdvan Baydan dk.63), Ahmet Taha Han, (Ömer Nazili dk.46)
Goller: Eren Torbalı (dk.79), Mert Dinç (dk.84) (Kocasinan Şimşekspor), Ömer Yıldız (dk.45+6 ve dk. 63), Emircan Ekinci (dk.66), Recep Anlı (dk.90+23) (Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Mertcan Babayiğit (Kocasinan Şimşekspor) Ali Eren (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor) - KAYSERİ
