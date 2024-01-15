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Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürdü - Son Dakika
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Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürdü

Kayseri Osman Altun Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor'u rahat bir şekilde mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Maçta Kocasinan Şimşekspor U18 takımı, rakibi Hacılar Erciyesspor U18'e karşı üstünlük sağladı ve 4-1'lik skorla galip geldi. Kocasinan Şimşekspor U18 takımının gollerini Mehmet Tek, Berat Topal, Muhammet Korkmaz ve Onur Bağcı kaydederken, Hacılar Erciyesspor U18 takımının tek golünü Zekeriya Tatlı attı.

Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor\'u mağlup ederek zirve takibini sürdürdü
15.01.2024 - 10:43,  Güncelleme: 10:43
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Kayseri Osman Altun Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor engelini rahat geçerek zirve takibini sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Esat Sabuncu, Kazım Enes Cona, Berkecan Kalkan

Kocasinan Şimşekspor U18: Halil Çay, (Enes Binici dk. 75), Osman Eroğlu, Karahan Karahan, (Ali Altuner dk. 60), Halil İbrahim, Berat Topal, Talha Özyürek, Muhammed Korkmaz, Mehmet Tek, (Mehmet Tüylü dk. 75), Vahit Kaya, Onur Bağcı, Mustafa Demir

Hacılar Erciyesspor U18: Ahmet Furkan Özer, Hasan İnce, Eren Pınarbaşı, Emrah Şahin, Ahmet Arda Demirci, Fedakar Gülderen, Hacı Ahmet Fertek, Enes Menteş, Yakup Aslan, Zekeriya Tatlı, Selman Baktır

Goller: Mehmet Tek (dk. 14), Berat Topal (dk. 37), Muhammet Korkmaz (dk. 51), Onur Bağcı (dk. 83) (Kocasinan Şimşekspor U18), Zekeriya Tatlı (dk. 59) (Hacılar Erciyesspor U18) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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