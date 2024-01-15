Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor\'u mağlup ederek zirve takibini sürdürdü

Kayseri Osman Altun Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor engelini rahat geçerek zirve takibini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Esat Sabuncu, Kazım Enes Cona, Berkecan Kalkan
Kocasinan Şimşekspor U18: Halil Çay, (Enes Binici dk. 75), Osman Eroğlu, Karahan Karahan, (Ali Altuner dk. 60), Halil İbrahim, Berat Topal, Talha Özyürek, Muhammed Korkmaz, Mehmet Tek, (Mehmet Tüylü dk. 75), Vahit Kaya, Onur Bağcı, Mustafa Demir
Hacılar Erciyesspor U18: Ahmet Furkan Özer, Hasan İnce, Eren Pınarbaşı, Emrah Şahin, Ahmet Arda Demirci, Fedakar Gülderen, Hacı Ahmet Fertek, Enes Menteş, Yakup Aslan, Zekeriya Tatlı, Selman Baktır
Goller: Mehmet Tek (dk. 14), Berat Topal (dk. 37), Muhammet Korkmaz (dk. 51), Onur Bağcı (dk. 83) (Kocasinan Şimşekspor U18), Zekeriya Tatlı (dk. 59) (Hacılar Erciyesspor U18) - KAYSERİ
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