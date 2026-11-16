Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup'ta Derinkuyugücü'nü uzatma dakikalarında yendi - Son Dakika
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Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup'ta Derinkuyugücü'nü uzatma dakikalarında yendi

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Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup\'ta Derinkuyugücü\'nü uzatma dakikalarında yendi
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PGL 3. Grup 6. hafta maçında Kocasinan Şimşekspor, evinde Derinkuyugücü'nü 90+4. dakikada Hüseyin Barış Temizyürek'in golüyle mağlup etti. Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-siyahlılar galibiyeti uzatma dakikalarında aldı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta ligin 6. haftasında Kocasinan Şimşekspor, evinde Derinkuyugücü'nü konuk etti. Sarı-siyahlılar galibiyete 90+4. dakikada Hüseyin Barış Temizyürek'in attığı golle ulaştı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Mustafa Kılıç, Elçin Kaba, Ahmet Köse

Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Göktuğ Yayla (Erkan Kapar dk. 71), Mertcan Babayiğit, Kemal Aydın, Sabri Çakır, Umut Türk, Eray Akyol, Efe Güler (Eray Gergin dk. 57), Hüseyin Barış Temizyürek, Halil Coşkun, Selahattin Enes Kılınç (M. Emin Bakan dk. 88)

Derinkuyugücü: Hüseyin Şadi Yıldız, Muhammed Taha Urlular, Bertan Tan (Fatih Aydın dk. 54), Esen Yılanlı (Refik Emre İlhan dk. 74), Ahmet Zekeriya Kartal, Sefer Mert Buldu, Ömer Faruk Ateş, Enes Gümüş, Umut İmece, İsrafil Güler, Taner Yılmaz

Gol: Hüseyin Barış Temizyürek (dk. 90+4) (Kocasinan Şimşekspor)

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerMuammer GülerKocasinanFutbolSporSon Dakika

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