Kocasinan Spor Kulübü ile engeller aşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasinan Spor Kulübü ile engeller aşılıyor

21.06.2022 13:52
Kocasinan Spor Kulübü ile engeller aşılıyor

Kocasinan Belediyesi, özel çocukların (Down, otizm, mental) sosyalleşmesi ve hayata daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla Spor Kulübü bünyesinde tüm branşlarda spor bölümleri açıyor.

Kocasinan Belediyesi, özel çocukların (Down, otizm, mental) sosyalleşmesi ve hayata daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla Spor Kulübü bünyesinde tüm branşlarda spor bölümleri açıyor. Kocasinan Spor Kulübü branşlarında sporcu olmak isteyenlerin Barbaros Spor Kulübü binasına başvurmalarının yeterli olacağı kaydedildi.

Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını söyledi. Başarılı sporcularla Kayseri'nin sportif alanda söz sahibi olmasına büyük katkı sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Özellikle gençlerimizin hayatlarına dokunan projelere imza atıyoruz. Spor da bunlardan bir tanesidir. Birçok spor branşında olduğu gibi amatör sporun merkezi Kocasinan'dır. Hem kulüplerin hem de spor tesisleri ve sahaların bölgemizde bulunması dolayısıyla Kocasinan Bölgesi sporun merkezi konumundadır. Ayrıca Kocasinan Spor Kulübü'nün başarıları şehrimiz adına gurur vericidir. İnşallah branşlarımızı artırarak başarı çıtasını daha üst seviyelere taşıyacağız. Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak üstümüze düşen görevi ziyadesiyle yerine getirmek için hassasiyet gösteriyoruz. Her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu noktada özel çocuklarımızı, Kocasinan Spor Kulübü'ne bekliyoruz. Özellikle Spor Kulübü'nde özel çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ediyoruz. Hizmetlerimizle özel çocuklarımız, büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şey yok. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sporcu olmak isteyenler Barbaros Spor Kulübü binasına başvurmaları veya Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takım Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı'dan 0(352) 337 69 41 ve Kocasinan Belediyesi Spor İşleri Antrenörü Sedat Bulut'dan 0(352) 222 70 00/ 2574 numaralı telefonlardan da ayrıntılı bilgi alabilecek. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kazım Yücel: 'Belediyelerin Argıncık ile ilgili düşüncesi hiç olmadı' Kazım Yücel: 'Belediyelerin Argıncık ile ilgili düşüncesi hiç olmadı' Kazada sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı Kazada sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı
Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocasinan Spor Kulübü ile engeller aşılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:56 Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti
13:51 Aydın'da domuz saldırısına uğrayan ve 15 metrelik çukura düşen at hayatını kaybetti
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
13:19 Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 14:04:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kocasinan Spor Kulübü ile engeller aşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement