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Kocasinan Ülküspor ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

Kocasinan Ülküspor ilk galibiyetini aldı

30.11.2021 10:18
Kocasinan Ülküspor ilk galibiyetini aldı

Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kocasinan Ülküspor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini Başakpınar Belediyespor'u yenerek aldı.

Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kocasinan Ülküspor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini Başakpınar Belediyespor'u yenerek aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Kocasinan Ülküspor kötü gidişata dur dedi. Mavi beyazlılar ligin 5.haftasında oynadığı maçta Başakpınar Belediyespor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ligde geride kalan 5.hafta sonunda 4 mağlubiyet ve 1 galibiyeti bulunan Kocasinan Ülküspor ligin 6.haftasında lider Kayseri Şekerspor ile karşı karşıya gelecek.

3 puanla 9.sırada bulunan Kocasinan Ülküspor, Başakpınar Belediyespor galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ

Kocasinan Ülküspor ilk galibiyetini aldı

Başakpınar, Kocasinan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocasinan Ülküspor ilk galibiyetini aldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kocasinan Ülküspor ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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