Kocasinan Ülküspor ilk galibiyetini aldı

Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kocasinan Ülküspor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini Başakpınar Belediyespor'u yenerek aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Kocasinan Ülküspor kötü gidişata dur dedi. Mavi beyazlılar ligin 5.haftasında oynadığı maçta Başakpınar Belediyespor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ligde geride kalan 5.hafta sonunda 4 mağlubiyet ve 1 galibiyeti bulunan Kocasinan Ülküspor ligin 6.haftasında lider Kayseri Şekerspor ile karşı karşıya gelecek.

3 puanla 9.sırada bulunan Kocasinan Ülküspor, Başakpınar Belediyespor galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ