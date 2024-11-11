Kocasinan Yemlihaspor 6. Maçında Zafer Elde Etti - Son Dakika
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Kocasinan Yemlihaspor 6. Maçında Zafer Elde Etti

Kocasinan Yemlihaspor 6. Maçında Zafer Elde Etti

Yemlihaspor, 1-0 geriden gelerek Ömürspor'u 4-1 mağlup etti ve ligdeki 6. galibiyetini aldı.

11.11.2024 13:48
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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Kocasinan Yemlihaspor, Teknik Direktörü Fehmi Börekçi yönetiminde çıktığı 6.maçtan da galibiyet alarak ayrıldı.

Zirve mücadelesinde iddialı konumda olan Birinci Amatör Küme B Grubu ekibi Kocasinan Yemlihaspor; Ömürspor ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1 kazanarak ligde oynadığı 6. karşılaşmadan da galibiyet alarak ayrılmayı başardı. Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan, aynı zamanda müsabakada 10 kişi kalan Kocasinan Yemlihaspor, sahadan farklı galip ayrılmayı bildi. Argıncık 1 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Kocasinan Yemlihaspor, Teknik Direktör Fehmi Börekçi yönetiminde ligdeki 6. galibiyetine uzandı. Haftaya 3.sırada giren Ömürspor ile 2. sırada giren Kocasinan Yemlihaspor arasında oynanan karşılaşma çekişmeli geçti. Karşılaşmayı 1-0 geriden gelerek Volkan, Eyüphan ve Bayram Enes Menekşe'nin 2 golü ile kazanan Yemliha, özellikle ikinci yarıda Teknik Direktör Fehmi Börekçi'nin oyuncu değişiklikleri ile oyuna ortak oldu. Oyuna sonradan giren genç oyuncu Bayram Enes Menekşe 2 gol birden attı.

Oyunu iyi okuduklarını ve ikinci yarıda rakibi çözdüklerini belirten Kocasinan Yemlihaspor Teknik direktörü Fehmi Börekçi, "Şampiyonluk hedefimizde yolumuza adım adım ilerliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocasinan Yemlihaspor 6. Maçında Zafer Elde Etti - Son Dakika

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