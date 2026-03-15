Kökezspor, Voleybol Turnuvası Şampiyonu Oldu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen ve 28 takımın katıldığı voleybol turnuvası büyük bir heyecana sahne oldu.

Turnuvanın finalinde Kökezspor ile Başaran Gücü karşı karşıya geldi. Mücadelede Kökezspor, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu ve kupanın sahibi olmayı başardı. Turnuva ilçede büyük ilgi gördü.

Kökezspor oyuncularından Himmet Öksün, Eskil Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 2026 yılı voleybol turnuvasında emeği geçenlere teşekkür etti. - AKSARAY