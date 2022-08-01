Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 10 milli sporcu mücadele edecek

Kolombiya 'da yarın başlayacak 45. Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 'yi 10 atlet temsil edecek.

Kaynak: AA

Pınar Akyol, Kolombiya, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

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