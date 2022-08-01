Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 10 milli sporcu mücadele edecek - Son Dakika
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Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 10 milli sporcu mücadele edecek

01.08.2022 14:10
Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 10 milli sporcu mücadele edecek

Kolombiya'da yarın başlayacak 45. Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10 atlet temsil edecek.

Kolombiya'da yarın başlayacak 45. Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10 atlet temsil edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cali şehrinde yapılacak organizasyonda 170'e yakın ülkeden 1500 atlet yer alacak.

Olimpico Pascual Guerrero Stadı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye adına yarışacak 4'ü kadın 6'sı erkek 10 sporcunun isimleri şöyle:

Kadınlar:

Gülle atma: Pınar Akyol

800 metre: Dilek Koçak

10 bin metre yürüyüş: Emine Ceylan

3 bin metre engelli: Pelinsu Şahin

Erkekler:

Çekiç atma: Emre Çiftçi

200 metre: Anthony Smith

10 bin metre yürüyüş: Hayrettin Yıldız ve Mazlum Demir

400 metre engelli: İsmail Nezir

Üç adım atlama: Mesut Bülbül.

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Kaynak: AA

Pınar Akyol, Kolombiya, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 10 milli sporcu mücadele edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 10 milli sporcu mücadele edecek - Son Dakika
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