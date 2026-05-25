Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı
25.05.2026 21:23
Kolombiya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu belirledi. Davinson Sanchez de listede.

Kolombiya Milli Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez de kadroda yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek ülkeler kadrosunu açıklamaya devam ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın da milli takım kadrosu belli oldu.

Galatasaray ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki stoper Davinson Sanchez de listede yer aldı.

Kolombiya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda boy göstereceği kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)

Defans: Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Orta Saha: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota United)

Forvet: Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis Diaz (Bayern Munich), Luis Suarez (Sporting CP), Carlos Andrés Gmez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (Krasnodar)

Kolombiya, 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan, Demokratik Kongo ve Portekiz ile K Grubu'nda mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

