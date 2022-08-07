Kolombiya Cali'de Türk atletler tarih yazdı - Son Dakika
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Kolombiya Cali'de Türk atletler tarih yazdı

07.08.2022 13:50
Kolombiya Cali'de Türk atletler tarih yazdı

Kolombiya'nın Cali kentindeki gerçekleştirilen U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atletler, tarihe geçti.

Kolombiya'nın Cali kentindeki gerçekleştirilen U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atletler, tarihe geçti. Altı gün süren U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milliler 4 madalya kazandı ve 4 de Türkiye rekoru çıktı.

U20 Dünya Atletizm Şampiyonası, 1-6 Ağustos tarihlerinde Kolombiya'nın Cali kentindeki gerçekleştirildi. Türkiye, 10 atletle katıldığı şampiyonadan, dört madalya ve sekiz finalle dönerken, bugüne dek organizasyondaki en başarılı sonucunu aldı. Ay-yıldızlı takım, tarihinde iki şampiyonlukla gittiği Cali'den bir seferde iki şampiyonluk çıkarırken, toplamda da dört madalya elde etti. Daha önce bir seferde en fazla iki madalya kazanabilen Türkiye, iki altın, bir gümüş ve bir bronzla birlikte şampiyona tarihindeki madalya sayısını 14'e yükseltti.

Hem iki altın, hem de toplamdaki dört madalya ile rekorlarını yenileyen Türkiye, ayrıca sadece 10 sporcuyla katılmasına rağmen toplamdaki puan rekorunu da geliştirdi. Geçen yıl Kenya'nın başkenti Nairobi'de başarılı bir şampiyona geçirip bir altın, bir gümüş ve ilk sekiz içindeki sekiz atletiyle 26 puana ulaşan milliler, bu kez tam 32 puan topladı.Dünya şampiyonluğu kazanan İsmail Nezir (400m engelli) ve Mazlum Demir'in (10,000m yürüyüş) yanı sıra gülleci Pınar Akyol, tarihte iki kez Dünya U20 madalyası kazanan ilk Türk atlet olurken, yürüyüşte üçüncü olan Hayrettin Yıldız da ilk kez büyük bir şampiyona mücadele etmesine karşın madalya çıkardı. Demir ve Yıldız, ayrıca şampiyonada Türkiye'nin ilk kürsü dublesine de imza attılar.Çekiç atmada Emre Çiftçi'nin yedinciliği ve 200 metrede Anthony Smith'in sekizinciliği ile birlikte gelen puanlarla sıralamada 32 puana yükselen Milliler, Kenya'da 25 atletle topladığı 26 puanın üzerine çıkarak rekorunu geliştirdi.YENİ REKORLAR Şampiyona U18 yaş grubunda olmasına rağmen çok başarılı yarışlar çıkararak 800 metrede yarı final, 1500 metrede final koşan Dilek Koçak iki Türkiye U18 rekoru kırdı. Dilek, 800 metrede 2: 04.05, 1500 metrede ise bir önceki rekoru beş saniye geliştirdiği 4: 14.90'lık dereceleriyle Cali'den ayrıldı. 200 metrede Anthony Smith, 20.83 ile 200 metre Türkiye U20 rekorunu yenilerken, 400 metre engellinin şampiyonu İsmail Nezir, 48.84'lük inanılmaz grafiğiyle bu daldaki Türkiye U20 rekorunu 0.54 saniye aşağı çekti. Nezir, Avrupa U20 rekorunu ise yalnızca 0.10 saniye farkla kaçırdı.

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Kaynak: DHA

Kolombiya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kolombiya Cali'de Türk atletler tarih yazdı - Son Dakika

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