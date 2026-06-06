Kolombiya'nın Dünya Kupası Hedefi - Son Dakika
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Kolombiya'nın Dünya Kupası Hedefi

06.06.2026 11:40
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Kolombiya, FIFA Dünya Kupası çeyrek finalini geçmeyi hedefliyor ve 3. sırada yer aldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya Milli Futbol Takımı, tarihindeki en büyük başarısı çeyrek finalin ötesini görmeyi hedefliyor.

Portekiz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Özbekistan'ın bulunduğu K Grubu'nda mücadele decek Kolombiya'nın kupaya katılma süreci, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Kolombiya, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika (CONMEBOL) elemelerini 28 puan toplayarak 3. sırada tamamladı ve Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde etti.

Güney Amerika ön elemelerinin 17. haftasında, bitime bir maç kala elemeleri geçmeyi garantileyen Kolombiya, 28 puanla üçüncü sırada, lider Arjantin'in 10 puan gerisinde kaldı.

Kolombiya, 18 maçlık eleme turunu 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamladı.

Kolombiya, FIFA dünya sıralamasında 13. sırada yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri (CONMEBOL) kapsamında Kolombiya'nın oynadığı tüm grup maçlarının sonuçları:

Kolombiya-Venezuela: 1-0

Şili-Kolombiya: 0-0

Kolombiya-Uruguay: 2-2

Ekvador-Kolombiya: 0-0

Kolombiya-Brezilya: 2-1

Paraguay-Kolombiya: 0-1

Kolombiya-Arjantin: 2-1

Kolombiya-Şili: 4-0

Uruguay-Kolombiya: 3-2

Kolombiya-Ekvador: 0-1

Brezilya-Kolombiya: 2-1

Kolombiya-Peru: 0-0

Arjantin-Kolombiya: 1-1

Kolombiya-Bolivya: 3-0

Venezuela-Kolombiya: 3-6

SıraTakımOGBMAGYGAVPuanKatılım durumu
1Arjantin1812243110+2138Doğrudan Katılım
2Ekvador*18882145+929Doğrudan Katılım
3Kolombiya187742818+1028Doğrudan Katılım
4Uruguay187742212+1028Doğrudan Katılım
5Brezilya188462417+728Doğrudan Katılım
6Paraguay187741410+428Doğrudan Katılım
7Bolivya1862101735-1820Play-off'ta elendi
8Venezuela184681828-1018Elendi
9Peru182610621-1512Elendi
10Şili182511927-1811Elendi

Öne çıkan oyuncuları

Teknik direktör Nestor Lorenzo, takımının Güney Amerika elemelerinde gösterdiği performansın ardından Dünya Kupası'na da takımın başında çıkacak.

Tecrübeli yıldızları James Rodriguez önderliğindeki Kolombiya kadrosunda Richard Rios, Luis Diaz ve Jhon Arias ile Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu Davinson Sanchez de yer alıyor.

Dünya Kupası geçmişi

Katar'daki son turnuvaya katılamamalarının ardından Kolombiya, FIFA Dünya Kupası'nda yedinci kez küresel sahneye geri dönüyor.

Kolombiya, en iyi Dünya Kupası turnuvasını 2014'ye yaşadı. Tarihlerinin en iyi performansını sergileyen Güney Amerikalılar, C Grubu açılış maçında Yunanistan'ı 3-0'lık skorla mağlup ettikten sonra, Fildişi Sahili'ni 2-1'lik galibiyetle geçti ve ardından Japonya'yı 4-1 yendi. Son 16 turuna yükselen Kolombiya, Uruguay'ı 2-0 yenerek çeyrek finalde Brezilya ile karşılaşma hakkı kazansa da bu, organizasyondaki son maçları olmuştu.

Dünya kupalarında 22 maç yapan Kolombiya, bunların 9'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 10'unda ise kaybetti. Kolombiya, Dünya Kupası tarihi boyunca 32 gol attı ve kalesinde 30 gol gördü.

Kolombiya'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1962 - Grup aşaması

1990 - Son 16 turu

1994 - Grup aşaması

1998 - Grup aşaması

2014 - Çeyrek final

2018: Son 16 turu

Kadro

Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)

Defans: Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Orta saha: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)

Forvet: Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis Diaz (Bayern Munich), Luis Suarez (Sporting), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (Krasnodar)

Maç takvimi

Kolombiya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

18 Haziran Perşembe:

Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00

24 Haziran Çarşamba:

Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

28 Haziran Pazar:

Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kolombiya'nın Dünya Kupası Hedefi - Son Dakika

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