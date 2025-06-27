Konak Yüzme Havuzu Yaz Sezonuna Kapılarını Açtı

Nilüfer Belediyesi'ne ait Konak Yüzme Havuzu Tesisi'nin açık havuzu yaz sezonuyla birlikte bu yıl da kapılarını açtı. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği "Temiz Havuz Sertifikası"na sahip Bursa'daki tek açık yüzme havuzu olma özelliği taşıyan tesis, sezon boyu vatandaşlara hizmet verecek.

Nilüfer Belediyesi'ne ait Konak Yüzme Havuzu Tesisi, kapalı ve açık olmak üzere 2 havuz ve 1 fitness salonuyla Bursalılara hizmet veriyor. Tesiste, yaz sezonuyla birlikte tam olimpik yüzme havuzu da her yıl olduğu gibi bu yıl da faaliyetlerine başladı.

Nilüfer Belediye spor Yüzme Branşı Koordinatörü Tahsin Gencebay, yaptığı açıklamada, yarı olimpik kapalı havuzun yıl boyu faaliyetlerine devam ettiğini, tam olimpik açık yüzme havuzunun ise 23 Haziran'da hizmete girdiğini söyledi.

Tesisin, İl Sağlık Müdürlüğü'nün geçen yıl yaz boyu düzenli aralıklarla aldığı numuneler sonucunda Bursa'nın en temiz açık havuzu seçildiğini dile getiren Gencebay, "Temiz havuz sertifikasıyla ödüllendirildik. Tüm halkımız gönül rahatlığı ile havuzumuzu kullanabilir" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yaz spor okullarının başladığının bilgisini veren Gencebay, "29 Ağustos'a kadar devam edecek. 2 haftalık yüzme kurslarımızda çocuklarımız 10 ders eğitim alıyorlar. Bunun dışında havuzumuz, hafta içi 13.00-19.00 saatleri arasında hafta sonu ise 10.00-19.00 saatleri arasında günlük girişlere açık" dedi. - BURSA