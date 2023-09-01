Konferans Ligi'nde kura heyecanı! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri - Son Dakika

Konferans Ligi'nde kura heyecanı! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Konferans Ligi\'nde kura heyecanı! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş\'ın muhtemel rakipleri
Son Güncelleme: 01.09.2023 09:34

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup etabında Fenerbahçe ve Beşikaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün saat 15.30'da başlayacak kura çekiminde Fenerbahçe 1., Beşiktaş ise 3. torbada yer alacak.

Twente'yi eleyen Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'i yarış dışı bırakan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını grup etabına yazdırdı. Temsilcilerimizin rakipleri bugün saat 15.30'da çekilecek kurayla belli olacak.

TORBALAR BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde kura çekimine 1. torbadan girecek. Beşiktaş ise 3. torbada yer alacak. Konferans Ligi'nde grup etabı 21 Eylül-14 Aralık tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde torbalar şöyle:

1. Torba: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. Torba: PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. Torba: Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana

4. Torba: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konferans Ligi'nde kura heyecanı! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konferans Ligi'nde kura heyecanı! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri - Son Dakika
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