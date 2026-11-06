Konferans Ligi'nde Lugano 9 puanla zirvede, Trabzonspor 6 puanla 12. oldu

Konferans Ligi'nde Lugano 9 puanla zirvede, Trabzonspor 6 puanla 12. olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan 9 maçla hafta tamamlandı. Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen Lugano, 9 puan ve averajla zirvede haftayı bitirirken; ligdeki tek Türk temsilcisi Trabzonspor 6 puanla 12. basamakta kaldı.
UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftası, 9 maçla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının üçüncü haftasında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.
Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen Lugano, 9 puan ve averajla haftayı zirvede bitirdi. Ligdeki tek Türk temsilcisi Trabzonspor ise 6 puanla 12. sırayı aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Monaco (Fransa)-Nordsjaelland (Danimarka): 2-0
Kopenhag (Danimarka)-Iberia (Gürcistan): 2-1
Panathinaikos (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-1
Lugano (İsviçre)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 3-0
Getafe (İspanya)-Brighton (İngiltere): 0-1
Twente (Hollanda)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1
Sint-Truidense (Belçika)-Brann (Norveç): 1-1
Universitatea Craiova (Romanya)-Egnatia (Arnavutluk): 2-0
Riga (Letonya)-Jablonec (Çekya): 1-1
Sizin düşünceleriniz neler ?