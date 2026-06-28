Kongo Cumhuriyeti İlk Galibiyetini Aldı

Stat: Atlanta

Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempter, Christian Dietz (Almanya)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Dk. 83 Sergeev), Moutoussamy (Dk. 73 Mukau), Sadiki, Mbuku (Dk. 73 Meschack), Cipenga (Dk. 72 Bongonda), Bakambu (Dk. 51 Mayele), Wissa

Özbekistan: Nematov, Alidjanov, Ashurmatov, Nasrullaev, Urozov (Dk. 82 Sergeev), Khusanov, Mozgovoy (Dk. 82 Iskandarov), Khamdamov (Dk. 59 Ganiev), Fayzullayev (Dk. 73 O'runov), Shukurov (Dk. 59 Khamrobekov), Shomurodov

Goller: Dk. 10 Shomurodov (Özbekistan), Dk. 68 penaltıdan ve Dk. 90+1 Wissa, Dk. 78 Mayele (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

Sarı kartlar: Dk. 21 Sadiki, Dk. 45 Mbuku, Dk. 62 Moutoussamy (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Dk. 43 Khusanov, Dk. 48 Nasrullaev (Özbekistan)

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son maçlarında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan'ı 3-1 yendi ve en iyi üçüncüler arasında son 32 turuna adını yazdırdı.

Bu sonuçla, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 4 puanla 3. sırada son 32 turuna yükselirken turnuva tarihinde de ilk galibiyetini elde etti.

Özbekistan ise grupta puan alamadan son sırada turnuvaya veda etti. Özbekistan'da RAMS Başakşehir oyuncuları Shomurodov ve Fayzullaev, maça ilk 11'de çıktı.

Shomurodov, maçın 10. dakikasında Özbekistan'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.