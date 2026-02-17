Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi - Son Dakika
17.02.2026 13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı. Bu duruma ilk tepkiyi Abdülkerim Durmaz verirken, Ahmet Çakar da sert bir ifadeyle tepki gösterdi. Yaşanan bu olay, hızla yayıldı ve izleyicilerin dikkatini çekti.

Beyaz Futbol programında yaşanan anlar sosyal medyada gündem oldu. "Konuşmayan adam" olarak bilinen bir kişinin canlı yayın sırasında stüdyoya girmesi üzerine programda kısa süreli gerginlik yaşandı.

AHMET ÇAKAR'DAN SERT TEPKİ

Stüdyoya aniden giren isme ilk tepki Abdülkerim Durmaz'dan geldi. Durmaz, "Kim bu lavuk?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Ahmet Çakar ise sert bir ifadeyle, "Oğlum yürü git." sözleriyle tepki gösterdi. Yaşanan anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, stüdyodaki gerilim izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

