Ercan Okur: "Konya Veledromu'nun uluslararası anlamda ne kadar kabul gördüğüne şahit oluyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ercan Okur: "Konya Veledromu'nun uluslararası anlamda ne kadar kabul gördüğüne şahit oluyoruz"

Ercan Okur: "Konya Veledromu\'nun uluslararası anlamda ne kadar kabul gördüğüne şahit oluyoruz"
04.02.2026 17:24  Güncelleme: 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya, Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaparken, ulusal ve uluslararası basın mensupları Velespit Müzesi'ni ziyaret etti. Konya Veledromu, uluslararası başarılar için önemli bir merkez olmaya devam ediyor.

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'nın ev sahipliği yaptığı 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nı takip etmek üzere şehre gelen ulusal ve uluslararası basın mensupları Konya Büyükşehir Belediyesi Velespit Müzesi'ni ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kılıçarslan Meydanı'ndaki Meydan Evlerinde hayata geçirdiği Velespit Müzesi'ni Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Velespit Müzesi'ni gezen Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, Konya Veledromu için 10 yıllık akreditasyon aldıklarını ve hemen akabinde Avrupa Şampiyonası'nı düzenliyor olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Okur, "Müsabakaların dördüncü gününü geçiriyoruz. 30 ülkeden 315 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor. Pist bisikleti, federasyonumuz açısından en önemli branşlardan bir tanesi. Burada sporcu eğitim merkeziyle ilgili yapacağımız iş birliğiyle sporcu sayımız hızlıca artırılarak başarılı günlere ulaşacağımız kanaatindeyiz. Konya Veledromu'nun uluslararası anlamda ne kadar kabul gördüğüne şahit oluyoruz. Bütün katılımcı ülkeler, sporcular, herkes memnuniyetini belirtiyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ercan Okur: 'Konya Veledromu'nun uluslararası anlamda ne kadar kabul gördüğüne şahit oluyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Türk futbolunda görülmemiş olay 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı Türk futbolunda görülmemiş olay! 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı

18:09
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
20 yıla kadar hapis talebi Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 18:40:19. #7.11#
SON DAKİKA: Ercan Okur: "Konya Veledromu'nun uluslararası anlamda ne kadar kabul gördüğüne şahit oluyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.