Ercan Okur: "Konya Veledromu\'nun uluslararası anlamda ne kadar kabul gördüğüne şahit oluyoruz"

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'nın ev sahipliği yaptığı 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nı takip etmek üzere şehre gelen ulusal ve uluslararası basın mensupları Konya Büyükşehir Belediyesi Velespit Müzesi'ni ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kılıçarslan Meydanı'ndaki Meydan Evlerinde hayata geçirdiği Velespit Müzesi'ni Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Velespit Müzesi'ni gezen Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, Konya Veledromu için 10 yıllık akreditasyon aldıklarını ve hemen akabinde Avrupa Şampiyonası'nı düzenliyor olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Okur, "Müsabakaların dördüncü gününü geçiriyoruz. 30 ülkeden 315 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor. Pist bisikleti, federasyonumuz açısından en önemli branşlardan bir tanesi. Burada sporcu eğitim merkeziyle ilgili yapacağımız iş birliğiyle sporcu sayımız hızlıca artırılarak başarılı günlere ulaşacağımız kanaatindeyiz. Konya Veledromu'nun uluslararası anlamda ne kadar kabul gördüğüne şahit oluyoruz. Bütün katılımcı ülkeler, sporcular, herkes memnuniyetini belirtiyor" diye konuştu. - KONYA